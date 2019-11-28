Команда аристократки 1 Александр Минеев, «Новая газета»

28.11.2019, 13:06

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Getty Images

В руководящих институтах ЕС сменилась власть.

В пятницу бывший бельгийский премьер Шарль Мишель на торжественной церемонии получает бразды правления Европейским советом из рук поляка Дональда Туска и будет отныне председательствовать на заседаниях глав государств и правительств. А в среду избранный на майских выборах Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии (исполнительной коллегии ЕС) во главе с немецкой аристократкой Урсулой фон дер Ляйен.

Новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен (в центре)

Фото: EPA

Когда-то госсекретарь США Генри Киссинджер, который по старой дипломатической привычке предпочитал личные контакты с лидерами, а не институты, пренебрежительно спрашивал, какой у Евросоюза номер телефона. Теперь у ЕС новые номера телефонов, и они известны не только мировым лидерам.

Новые официальные собеседники в Брюсселе есть и у Владимира Путина, и у Дмитрия Медведева, и у Сергея Лаврова. Но вряд ли это существенно и быстро скажется на отношениях между ЕС и Россией. В Европе правят не личности, а институты. Хотя личный фактор тоже важен.

Еврокомиссия получила в Европарламенте 461 голос из 707. Это лучше, чем было у предыдущей команды Жан-Клода Юнкера пять лет назад. «За» голосовали три крупнейшие фракции: христианские демократы, социал-демократы и либералы. Для принятия законов ей придется привлекать еще голоса зеленых или консерваторов.

Каждый из 27 «отраслевых» членов Еврокомиссии делегирован своей страной, но не является представителем своей страны. Венгр Оливер Вархели, который будет курировать Европейское соседство, в том числе отношения с Украиной, был вынужден публично поклясться, что не будет выполнять указания премьер-министра никакой страны. Имелся в виду, конечно, глава правительства Венгрии Виктор Орбан — enfant terrible Европы ценностей.

Ценности (верховенство права, права человека и основные свободы), а не прагматичные интересы, поставила на первый план в своей речи Урсула фон дер Ляйен. Она три раза обратилась к памяти Вацлава Гавела (в эти дни исполнилось 30 лет «бархатной революции» в Чехословакии). Девизом своего брюссельского мандата немка выбрала его слова: «Надо работать во благо, а не потому, что это может привести к успеху».

В течение следующих пяти лет ЕС, по ее словам, «начнет трансформацию, которая затронет каждую часть общества и экономики». Фон дер Ляйен признала, что европейцы с этой трансформацией уже задержались. В последние годы они были вынуждены сосредоточиться на том, что «здесь и сейчас», на преодолении кризисов и чрезвычайных ситуаций, на борьбе за сохранение единства и солидарности внутри союза.

Современный мир она назвала неустроенным. «Слишком много держав говорят только на языке конфронтации и односторонности», — считает она. Но это также мир, в котором «миллионы людей выходят на улицы, протестуя против коррупции или требуя демократических перемен».

Урсула фон дер Ляйен

Фото: EPA

Свою команду фон дер Ляйен назвала «геополитической» — очевидно, в том смысле, что она должна поставить ЕС на достойное место мировой державы между США и Китаем: «Моя комиссия не побоится говорить на языке уверенности и самоутверждения, но мы будем делать это по-европейски». При этом прозрачно намекнула Эмманюэлю Макрону, что никакой отдельной европейской армии не быть. ЕС будет по-прежнему строить оборону с опорой на трансатлатическую ось, на НАТО.

«У нас общая судьба с нашими трансатлантическими партнерами. Да, между нами, несомненно, есть проблемы. Но наши связи прошли испытание временем», — сказала она.

Кстати, осуждаемая европейцами «односторонность» — не совсем то, что в риторике Москвы «однополярность», применяемая исключительно к США. «Многосторонность» как равный подход ко всем странам и согласованное решение международных проблем, за которую выступает ЕС, — это не одно и то же, что примаковская «многополярность». Последняя предполагает несколько центров силы и сферы влияния.

Внешнеполитическим лицом союза будет заместитель фон дер Ляйен, «высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС», каталонец, бывший министр иностранных дел Испании 72-летний социалист Жозеп Боррель. Он самый старый и опытный во всей команде.

В одной области глобальной политики ЕС считает себя несомненным мировым лидером. Это защита климата планеты. Новая стратегия роста — «Европейский зеленый курс» — призвана помочь при создании рабочих мест сократить вредные выбросы.

Ее курирует заместитель председателя Еврокомиссии голландец Франс Тиммерманс. Все время выступления фон дер Ляйен в Европарламенте он сидел рядом, что дает понять, кто из зампредов главный. Блестяще образованный филолог и юрист, полиглот, полтора года служивший в военной разведке Нидерландов переводчиком с русского языка, Тиммерманс сам был одним из вероятных кандидатов на пост председателя. Он будет замещать фон дер Ляйен в ее отсутствие, да и «зеленый курс» охватывает широкий круг полномочий.

В новой комиссии нет специального блока по энергетическому союзу. Его прежний куратор, словак Марош Шефчович, давний визави российского правительства и «Газпрома» по проблемам трубопроводных «потоков» и «третьего энергетического пакета» в соответствии с принятой в ЕС кадровой ротацией оказался замом по межинституциональным связям. Так что оба «Северных потока» и украинская ГТС тонут в необъятной сфере присмотра Тиммерманса. Более конкретно вопросами энергетики займется под его началом эстонка Кадри Симсон.

Датчанка Маргрет Вестагер, прославившаяся в прежнем составе как неумолимый страж антимонопольного законодательства и свободы конкуренции, назначена зампредом по цифровизации. ЕС признал, что многие годы вкладывал меньше средств в инновации, чем его конкуренты. Это сказалось на конкурентоспобности европейской экономики.

Глава Еврокомиссии обещала найти «общие решения для общей проблемы миграции», которая внесла серьезный раскол в ряды членов ЕС и европейское общество. Решение поручено найти группе под началом зампреда, бывшего главы пресс-службы Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса из Греции. Зампред Вера Юрова из Чехии возглавит блок по защите верховенства права, прав человека, европейских ценностей и свобод. Она же займется противодействием «гибридной войне», подрывной пропаганде.

Место комиссара от Великобритании (она пока еще член ЕС) остается вакантным. Скорее всего, до 31 января Соединенное Королевство все же выйдет из союза. Новый председатель Еврокомиссии сказала, что уважает решение британцев. Но заверила, что ЕС будет тесно сотрудничать с их страной в решении общих проблем, особенно по вопросам безопасности: «что бы ни произошло в будущем, связь и дружба между нашими народами нерушимы».

Будучи первой женщиной во главе Еврокомиссии, фон дер Ляйен сделала все, чтобы обепечить гендерный баланс в ключевом органе ЕС. Не совсем получилось, потому что Европарламент в последний момент отклонил предложенную Макроном кандидатуру еврокомиссара от Франции. Вместо нее Париж прислал мужчину. Но к концу мандата Еврокомиссии обещано достигнуть гендерного равенства на всех уровнях управления. И это впервые.

Наверное, много чего еще в новом составе руководящих институтов ЕС будет впервые, против традиции. Например, сама фон дер Ляйен отказалась от резиденции в Брюсселе и переезжает в 25-метровую комнату в корпусе «Берлемон» рядом с ее рабочим кабинетом. Экономия на службе охраны и транспорте. А свободное время мать семерых взрослых детей будет проводить дома, в кругу семьи…

Александр Минеев, «Новая газета»