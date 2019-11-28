В Иордании обнаружили древнейшую шахматную фигуру на планете 2 28.11.2019, 13:03

Она была создана примерно 1300 лет назад.

Джон Олесон, археолог из Университета Виктории (Канада), считает, что он и его коллеги нашли древнейшую ладью, которая с седьмого века лежала в песке под древним торговым постом в Иордании, пишет «Вокруг света».

Плотная фигура из песчаника, обнаруженная в руинах древнего мусульманского поселения в 1991 году, имеет прямоугольную основу с двумя роговидными выступами на вершине. И хотя она выглядит совсем не так, как современные зубчатые башни, которые мы называем ладьями, именно такие фигуры использовались в самых ранних известных шахматных наборах.

Если крошечная фигура из песчаника, которую раскопал Олесон, действительно является ладьей, она может оказаться самой старой шахматной фигурой из когда-либо обнаруженных. Фигурка была создана примерно 1300 лет назад.

Путь из Индии

По словам ученого, упоминания шахмат встречаются в исламских текстах еще с 643 г. н.э., причем игра была популярна во всем мусульманском мире. Поскольку шахматы скорее всего появились на западе из Индии вместе с торговцами и дипломатами, неудивительно, что самые ранние экземпляры шахматных фигур можно обнаружить на оживленных торговых маршрутах, объяснил археолог.

Считается, что шахматы появились в Индии около 1500 лет назад, а затем быстро стали популярны на западе. Олесон и его коллеги обнаружили «ладью» при раскопках древнего поселения под названием Хумайма, которое расположено вдоль некогда знаменитого торгового маршрута в южной части Иордании, связывающего Индию с Ближним Востоком.

Хумайма процветал на протяжении сотен лет и сохранил следы многих культур и цивилизаций: здесь есть древнеримский форт, византийские церкви, ранние исламские мечети и несколько каменных гробниц, построенных еще в первом веке н.э. Именно в руинах мусульманского периода, датируемых седьмым веком, исследователи обнаружили ладью.

По словам ученого, невозможно наверняка сказать, что маленькая фигурка с двумя роговидными выступами — это ладья, однако это наиболее вероятное объяснение, учитывая археологический контекст, в котором она была обнаружена. Археологи продолжат исследовать Хумайму на предмет других связанных с шахматами артефактов.