Ох, эти иноагенты! 28.11.2019, 13:20

Фото: Alexey Nasedkin

Чуть зазеваешься, глядишь — провокация.

И снова этот Левада-центр! Почти три четверти россиян, оказывается, считают, что интересы властей и народа не совпадают. 30% респондентов уверены, что «определенно не совпадают», 42% — «скорее не совпадают», пишет Telegram-канал «Запретное мнение».

А все потому, что властям не интересна жизнь рядовых сограждан.

Клевета и гнусный поклеп!

Еще как интересна! Только о народе и думают. Вот Владимир Владимирович вчера во время своего краткого, но насыщенного визита в Питер так прямо и сказал земляку, задавшему вопрос о внешней политике: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».

Или вот депутаты. Россияне и пожаловаться толком не успели, что с резкой оливье не справляются, потому что 31 декабря – рабочий день, а народные избранники раз – и проектик внесли, чтоб 31-го всегда был выходной.

Да что говорить! А разрешение бесплатно собирать валежник? Выправить лицензию и собирать грибы? Зарегистрироваться и охотиться с луком? Тянуть к дому газ за счет материнского капитала? Вам все мало? Да Собянин плитку день и ночь кладет, и росгвардейцев кличет, чуть народ больше трех собираться начинает. И все для того, чтобы москвичам комфортно было. Или питерский мэр Беглов . Он всю прошлую зиму лично снег простой лопатой в городе чистил!

Если 53% уверяющих, что «власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ», имеют в виду Медведева, Шувалова, Сечина, Миллера или Костина с Рогозиным с их огромными квартирами, домами, яхтами и т.п., так зря. Министрам и топ-менеджерам, как объяснил наш президент, просто приходится много платить, а то «разбегутся по частным конторам или за границу уедут» и «в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны» .

А народ, он свой, глубинный. Он никуда не денется.