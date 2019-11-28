закрыть
28 ноября 2019, четверг, 13:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Экономист: Доверие народа к власти — на нуле

1
  • 28.11.2019, 13:27
Экономист: Доверие народа к власти — на нуле
Фото: svaboda.org

В окружении Лукашенко знают о реальном отношении белорусов к нему.

Независимый экономист Сергей Чалый считает, что президентские выборы 2020 года будут сложным испытанием для Лукашенко — доверие к власти упал до минимальной отметки. «В окружении Лукашенко имеют представление о его реальной популярности у белорусов», — сказал Сергей Чалый на заседании экспертно-аналитического клуба в Минске, сообщает «Радыё Рацыя».

«Иначе не было бы вот этих нескольких месяцев подряд в режиме 1-2 выездных мероприятия в неделю. А для человека уже немолодого, это достаточно сложно. Очевидно, если внимательно следить за этими мероприятиями, идет попытка найти некий месседж, который когда-то был утерян. Мне кажется, что власти безнадежно утратили доверие населения, то есть ничего не воспринимается из того, что говорится»,— считает экономист.


популярное за неделю

Мнение

Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич