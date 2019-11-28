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Ветеран войны в Афганистане вышел на площадь в Молодечно

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  • 28.11.2019, 13:34
Ветеран войны в Афганистане вышел на площадь в Молодечно
Фота Настассі Уткінай

Он требует от властей вернуть долги за войну.

25 ноября возле Молодечненского райисполкома ветеран войны в Афганистане Антон Валуевич объявил, что начинает голодовку и вышел с плакатом. Мужчина обратился к руководству района с требованием "вернуть долги за войну". Он заявил, что государство должно выделить ему квартиру, пишет rh.by.

Валуевич cказал чиновникам: "Я здесь так и сдохну под исполкомом, слово офицера!".

Сейчас Валуевич живет в общежитии, но хочет лучшие жилищные условия, чтобы перевезти к себе мать.

Валуевич считает, что государство должно обеспечить ему жилье как человеку, который отдал свой воинский долг. Сейчас мужчина живет в общежитии.


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