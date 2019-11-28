Удар по российскому гиганту: «Газпром» теряет Польшу 28.11.2019, 13:37

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Фото: ТАСС

Ситуация для РФ на газовом рынке серьезно поменялась.

Заявление главы Польского нефтегазового концерна Петра Возьняка (Piotr Woźniak) о решении своей компании, стало знаком завершения предыдущей эпохи в истории поставок голубого топлива, в которую контракты заключались на десятки лет (как в случае действующего с 1996 года польско-российского договора), цена газа была привязана в них к нефтяным котировкам, а, кроме того, не имела ничего общего с рыночными ценами. Если в будущем мы будем заключать с «Газпромом» какие-либо договоры, в них появятся ставки, учитывающие реальную ситуацию на мировых рынках, пишет Gazeta Polska (перевод — inosmi.ru).

Вышеупомянутый контракт, который подписывал вице-премьер Вальдемар Павляк (Waldemar Pawlak), вынудил Польшу в течение долгих лет покупать сырье на невыгодных для нас условиях. Вне зависимости то того, каков был объем наших потребностей, Польский нефтегазовый концерн, согласно принципу «бери или плати», обязался приобретать как минимум 8,7 миллиарда кубометров (максимально до 10 миллиардов) газа в год, кроме того, цена на него была одной из самых высоких в Европе. Россияне фактически увязывали ставки с объемом спроса в той или иной стране: чем он был выше, тем выше была и цена. Газпром пытался продлить контракт с Польшей до 2037 года, разумеется, на прежних условиях, однако, через три года действовать он перестанет.

«В последние четыре года наш концерн предпринял решительные шаги, направленные на диверсификацию источников поставок газа в Польшу, — рассказывал Возьняк. — Мы заключили долгосрочные контракты на поставку СПГ, занимались покупкой месторождений на норвежском континентальном шельфе, а оператор газотранспортной системы строил новые газовые соединения — все это позволяет нам отказаться от Ямальского контракта в предусмотренный его условиями срок».

В интервью Польскому агентству печати Возьняк отметил, что, по подсчетам его концерна, «с 2014 года мы переплачивали за российский газ примерно миллиард долларов в год». Польский нефтегазовый концерн подал иск в Стокгольмский арбитраж по поводу невыгодного для Польши метода формирования цены на газ. Компания рассчитывает, что уже на рубеже 2019 и 2020 годов он вынесет решение в ее пользу и предпишет Газпрому вернуть несправедливо полученные средства. «Если появится такой вердикт и нам удастся получить эти деньги, мы поделимся ними с нашими покупателями: домохозяйствами и предприятиями, снизив ставки», — добавил Возьняк.

«Газпром» не комментирует это дело. Информации о позиции польского концерна на его сайте нет. Руководитель Управления внешних коммуникаций компании «Газпром экспорт» Ирина Сударикова, отвечая на нашу просьбу о комментарии, сообщила, что уже опубликовано следующее сообщение: «Мы получили уведомление польской компании PGNiG о намерении не продлевать контракт на поставку газа, действующий до 31 декабря 2022 года Возможность направления такого уведомления предусмотрена контрактными условиями. „Газпром экспорт" продолжает поставку газа в соответствии с действующим контрактом».

Как мы видим, российский концерн уклоняется от прямых ответов, при этом для него наступают трудные времена. О подписании новых договоров на таких же выгодных условиях, как в Ямальском контракте, речи уже не идет. Финансовым бременем для россиян может также стать ожидающееся решение Стокгольмского арбитража. Но это еще не все.

«Хотя „Северный поток —2" так или иначе будет запущен, я сомневаюсь, что он выйдет на предполагаемые мощности, хотя бы по той причине, что потенциальных покупателей российского газа сможет привлечь Польша. Все параметры рентабельности, которые принимались во внимание в ходе реализации инвестиции, придется просчитывать заново, — говорит Лех Малецкий (Lech Małecki), много лет занимавший пост руководителя департамента энергетики в министерстве экономики. — Глава Польского нефтегазового концерна предпринял очень умные шаги с привлечением Еврокомиссии, которые призваны не позволить Газпрому пользоваться газопроводом на монопольных условиях. Эта компания вместе с Германией предполагала, что будет использовать мощности „Северного потока — 2" на 100% самостоятельно. ЕС, однако, постановил, что он сможет распоряжаться ими лишь до определенного предела. Дело в принципе доступа третьих сторон: доступ к такого рода инвестициям должны иметь другие компании. Сейчас нужно будет добиться того, чтобы этот принцип соблюдался», — добавляет Малецкий.

Заместитель руководителя аналитического центра «Институт Сташица» Давид Пекаж (Dawid Piekarz) обращает внимание, что позиция Газпрома станет слабее еще и потому, что он потеряет Польшу в качестве клиента, то есть лишится достаточно важного рынка в Центральной Европе. «Есть как минимум два варианта развития дальнейших событий, — говорит Пекаж. — Газпром может решить действовать рационально, то есть предложить нам такую привлекательную цену, что нам будет выгодно покрывать при помощи его поставок дефицит сырья, который может возникнуть после 2022 года. Думаю, это была бы примерно та цена, по какой продается газ из „Северного потока". Разумеется, тогда мы будем находиться совсем в другом положении: к нам пойдет норвежский газ по Балтийскому газопроводу, это направление станет приоритетным. Кроме того, у нас есть договоры на поставку сжиженного газа в Свиноуйсьце. Так что большую часть своих потребностей мы будем в состоянии покрыть при помощи альтернативных путей поставок. Мы сможем торговать этим газом, например, реэкспортировать его в страны нашей части Европы, если это окажется для нас выгодным».

Однако, как полагает Давид Пекаж, Россия может решить, что на первом месте для нее стоит «Северный поток», то есть российско-немецкий газопровод, идущий в обход транзитных стран, в том числе Польши. «Не исключено, что россияне скажут: пусть Польша справляется, как хочет. Тогда они еще до истечения действия существующего договора начнут поставлять по Ямальскому газопроводу только такой объем газа, который нужен Белоруссии, которая входит в состав союзного государства с Россией. Окончательное решение Москвы в таком случае будет не экономическим, а имперско-политическим. К счастью, уже скоро у нас будет альтернативная транспортная сеть и новые пути поставки газа», — подводит итог эксперт.

Как отмечает в беседе с «Газета польска» главный редактор портала «Бизнес алерт» Войчех Якубик (Wojciech Jakóbik), эпоха Ямальского договора подходит к концу. «Договоры такого рода разрываются во всей Европе. Споры на тему цен и прочих условий поставок газа Газпромом заканчиваются невыгодными для россиян соглашениями или судебными разбирательствами. То же самое мы видим на польском примере. Россияне на протяжении многих лет отказывались решать дело мирным путем, так что теперь оно рассматривается в Стокгольмском арбитраже. Вердикт пока не вынесен. У нас долгая история сложных отношений с Газпромом, поэтому нет ничего удивительного в том, что польская сторона не хочет продлевать действие контракта. Кроме того, он являет собой беспрецедентный в европейском масштабе пережиток прошлого», — отмечает Якубик.

Польша — крупнейший потребитель газа среди стран Вышеградской группы, можно сказать, что она крупнейший потребитель на восток от Одера. «Утрата польского рынка станет для россиян болезненным событием, поэтому можно ожидать, что Газпром поборется за присутствие на нем при помощи привлекательных предложений. Если, конечно, кто-то не запретит ему это делать из политических соображений. Возможно, российское присутствие сведется к работе компаний, которые уже сейчас задействуют реверсные возможности и продают газ Газпрома, поступающий на немецкий рынок по Ямальскому газопроводу, — добавляет эксперт. — Эпоха договоров с политической подоплекой, за которыми стоял Кремль, заканчивается. Одновременно начинается эпоха рынка, на котором главные факторы — это цена, бесперебойность поставок и другие условия. В будущем газ должен стать на польском рынке таким же нейтральным товаром, как, например, продукты или одежда», — поводит итог Якубик.