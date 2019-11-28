Как минчане переделывают хрущевки в стильное жилье 1 28.11.2019, 13:53

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Несколько интересных примеров.

Сейчас рынок жилья насыщен новостройками со свободными планировками. Они позволяют организовывать пространство так, как хочется самим хозяевам. Одна из фишек — объединение кухни с гостиной, что и правда удобно. В старом жилфонде, особенно панельках, с перепланировками все сложно из-за несущих стен. А вот в хрущевке объединить кухню с гостиной можно, особенно если дом относится к серии, где не все стены несущие. На столичном рынке жилья есть немало предложений с очень интересными ремонтами именно в хрущевках. Об одной, однокомнатной за 100 тысяч долларов, мы недавно писали. А сейчас нашли еще примеры того, как минчане переделывают свои хрущевки в современное жилье. Самые интересные — в подборке tut.by.

«Однушка» во 2-м переулке Р. Люксембург

В этой квартире перенесли перегородку между кухней и жилой комнатой. Во-первых, это дало возможность объединить все в одно пространство, во-вторых, увеличить площадь санузла.

«Двушка» на Романовской Слободе

В этой квартире грамотно распределено пространство: в кухне задействован даже подоконник, а в ванной, обратите внимание, как разместили стиральную машину.

«Двушка» на Волгоградской

Одна из комнат в хрущевке обычно проходная, вторая изолированная, но прямоугольная и узкая. Смотрите, что придумали хозяева: они вынесли кровать чуть вперед, а за ней сделали гардероб. С такой планировкой это просто находка!

«Однушка» на Золотой Горке, 12

Один из вариантов объединения пространства.

«Двушка» на Маяковского

Еще один вариант организации кухни-гостиной. здесь стену не убирали, а частично перенесли. В итоге появилось место для обеденной зоны, ниши для холодильника и даже нашлось место для псевдо камина.

Двухкомнатная на Берута

Здесь нет никаких перепланировок, есть только невероятная любовь к роскоши.