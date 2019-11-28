Названы 20 самых необычных мест для отдыха на Земле мест отдыха 28.11.2019, 13:54

Их стоит увидеть своими глазами.

Наша планета прекрасна, и в ней можно найти для себя самые лучшие места отдыха.

Можно путешествовать по популярным туристическим направлениям, а можно выбрать места, где вы не встретите большое скопление туристов.

Вот несколько менее популярных мест среди туристов, где вы сможете отдохнуть и приятно провести время, пишет infoniac.ru.

1. Необычные места для отдыха: подземный пляж

Спрятанный под землей секретный пляж одного из островов Мариета, что в Мексике, может похвастаться кристально чистой водой. Добраться до него можно на лодке вдоль длинного тоннеля или вплавь.

Нажмите сюда, чтобы узнать больше о скрытом пляже на островах Мариета в Мексике.

2. Отдых дикарем в Перу

Уакачина является необитаемым оазисом в Перу. Он находится недалеко от города Лима, Перу. Сегодня это место посещают те, кому нравится дикий отдых - люди приходят с рюкзаками, раскладывают палатки, купаются и занимаются сэндбордингом (катанием на доске по дюнам) и катанием на квадрациклах по пескам.

3. Отдых за границей: деревня в Боснии и Герцеговине

Те, кто хоть раз бывал в деревне Благай, Босния и Герцеговина, были в восторге от невероятно красивого монастыря Благай Текия, построенного прямо у скалы в пещере, где берет свое начало река Буна. Туристы могут увидеть прекрасный деревянный интерьер монастыря.

4. Отдых на розовом озере

Озеро Хиллиер на острове Мидл-Айленд, юго-западная Австралия, имеет розовый цвет. Даже если набрать воду в бутылку она будет розовой. Почему вода розовая пока неизвестно, но ученые предполагают, что причина кроется в солёности и специфических микроорганизмах, которые обитают в озере.

5. Погружение с аквалангом между Северной Америкой и Европой

Сильфра — рифт, находящийся в озере Тингвадлаватн в национальном парке Тингведлир, Исландия является частью дивергентной границы между Северо-Американской плитой и Евразийской плитой. Здесь не только самая чистая вода, но и сам рифт настолько узкий, что водолазы могут дотронуться руками одновременно Северной Америки и Европы.

6. Куда поехать на отдых: остров Изола-Беллу

В 1600-х годах Изола-Беллу превратили из обычного каменного острова в центре озера Лаго-Маджоре, Италия, в цветочный сад, окружающий дворец. Кроме дворца, территория острова также известна своими садами в стиле барокко.

7. Семейный отдых в Мальтийской деревне

Деревня Попай на Мальте была изначально создана для съемок фильма "Попай" 1980-го года, но потом ее переделали в тематический парк. Для создания декораций фильма было использовано 3 грузовика краски (около 2 000 галлонов). Сегодня туристы могут покататься здесь на лодках, посетить винный дом и попрыгать на водных трамплинах.

8. Отдых в Китае: красная земля

Красная земля в районе Дунчуань находится в 250 км от города Куньмин. Высокая температура воздуха и частые дожди в регионе превратили цвет почвы Дунчуаня в красный цвет. Почва содержит окисленное железо и минералы, которые и влияют на цвет почты и цветущие растения круглый год.

9. Необычные места на земле: Дарваза

Дарваза является газовым кратером в Туркменистане. Как местные жители, так и туристы прозвали данное место "Дверью в преисподнюю", или "Вратами в ад". Эта огромная огненная дыра была создана в 1971 году, когда советские геологи нашли скопление подземного газа около деревни Дарваза.

Когда начались бурения разведочной скважины, специалисты обнаружили подземную пустоту - в тот момент земля провалилась, после чего образовалась большая дыра, заполненная газом. Во избежание отравления газом людей и скота, было решено поджечь газ. Геологи считали, что пожар погаснет спустя несколько дней, но они ошиблись. Природный газ, который постоянно выходит из кратера, продолжает поддерживать огонь круглосуточно вот уже несколько лет.

10. Отдых на острове Флориш

Остров Флориш, остров недалеко от берегов Португалии, известен своими цветами, усеянными на территории всего острова. Имя Флориш произошло именно благодаря данной особенности. На острове также есть природные горячие источники и лагуны, где можно искупаться.

11. Активный отдых в Греции

Гиола на острове Тассос в Греции - это изолированная лагуна, которая возникла естественным образом. Данная лагуна находится рядом с поселением Астрис. Добраться сюда непросто, так как ближайшая дорога находится примерно в 1 км, и, оставив автомобиль, вам придется добираться пешком. Но если вам это удастся, вы насладитесь не только красивым видом, но и сможете искупаться в необычном месте с видом на море.

12. Отдых без моря: необычный собор над скалами

Церковь Лас-Лахас находится в 7 км от города Ипиалес, Колумбия, на границе Колумбии и Эквадора. Она расположена в каньоне реки Гуаитара, над зелеными скалами и водопадами, и является один из самых популярных храмов в стране. Собор, созданный в неоготическом стиле, стоит прямо на мосту.

13. Куда поехать отдыхать летом: дюны в Бразилии

Во время дождливых сезонов, национальный парк Ленсойc-Мараньенсес в штате Мараньян, Бразилия, предстает в необычном виде. Благодаря частым дождям и 40-метровым песчаным дюнам, здесь образуется большое количество лагун, но нет растительности.

Лучше всего посещать это место между июлем и сентябрем, когда больше всего глубоких лагун.

14. Отдых в джунглях Гватемалы

Гватемальский памятник природы Семук Чампей многие считают одним из самых красивых мест в стране и в мире. Это место скрыто от глаз туристов глубоко в джунглях. Название ему дали индейцы кекчи, и переводится оно как "место, где река уходит под землю". Вокруг - джунгли, а вы среди них можете отдохнуть в прохладных водах естественных бассейнов.

15. Необычный город в Новой Зеландии

Окунитесь в горячие источники Роторуа на берегах озера с тем же названием. Находятся они на Острове Северный, Новая Зеландия. Город Роторуа также известен своими гейзерами, термальными водами и грязевыми бассейнами. Этот город прозвали "Sulphur City" (Город серы).

16. Отдых в Испании

Город Сетениль-де-лас-Бодегас появился среди сети пещер в скалах над рекой Рио Трехо, Испания. Белые дома этого города-скалы встроены в скалу, а некоторые даже используют ее в качестве крыши.

Здесь можно найти множество баров и ресторанов, где готовят очень вкусные блюда.

17. Необычный парк в ЮАР

Национальный парк Намакваленд в ЮАР получил свое название в честь проживающему в тех местах народу нама. Всего один раз в год (как правило, весной) в этих засушливых долинах идет дождь, и они превращаются в разноцветные цветочные ковры из оранжевых и белых маргариток.

Стоит отметить, что туристам запрещено посещать это место, но в сезон маргариток огромное количество людей со всего мира приезжают, селятся в городках и устраивают кемпинги на периферии парка.

18. Пещера во Франции

Обнаруженная охотником в 1836-м году пещера в коммуне Сен-Марсель-д’Ардеш, Франция содержит целую сеть подземных водоемов и скальных образований общей протяженностью более 60 км.

19. Отдых во Французской Полинезии

Рангироа - это самый большой атолл архипелага Туамоту и находится он во Французской Полинезии. Здесь можно найти большое количество устриц, которые производят черные жемчужины.

Площадь суши составляет 79 кв. км, а сама она состоит из скопления 415 маленьких островков. Это место также известно среди дайверов и любителей дельфинов. Кроме этого, здесь обитают скаты манта, зеленые морские черепахи и молотоголовые акулы.

20. Необычный город в Италии

Небольшой итальянский городок Кастелуччо, Италия, находится недалеко от коммуны Норча. Он известен своим огромным разнообразием цветов, которые расцветают в период между концом мая и июлем.

Мраморные пещеры находятся на озере Буэнос-Айрес (или Хенераль-Каррера).

Тысячи лет волны бились о кальциево-карбонатные стены и в итоге сформировали мраморные узоры на пещерных стенах.

Это озеро ледникового происхождения можно найти на границе Чили и Аргентины.