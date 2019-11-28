Глава СНБО Украины: Есть пять сценариев реинтеграции Донбасса 2 28.11.2019, 14:09

Алексей Данилов

Алексей Данилов уверен, что оккупированные территории вернутся под контроль Украины.

28 ноября на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса, сообщает unian.net.

Он отметил, что что не может рассказать подробности этих сценариев и подчеркнул, что работа над ними продолжается.

"Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым", – добавил секретарь СНБО.