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Глава СНБО Украины: Есть пять сценариев реинтеграции Донбасса

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  • 28.11.2019, 14:09
Глава СНБО Украины: Есть пять сценариев реинтеграции Донбасса
Алексей Данилов

Алексей Данилов уверен, что оккупированные территории вернутся под контроль Украины. 

28 ноября на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса, сообщает unian.net.

Он отметил, что что не может рассказать подробности этих сценариев и подчеркнул, что работа над ними продолжается.

"Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым", – добавил секретарь СНБО.


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