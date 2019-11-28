Белорусы требуют: Лукашенко, уходи!5
- 28.11.2019, 14:11
- 2,774
Люди присоединяются к популярному флешмобу.
Активистка «Народной Грамады» Вероника Мищенко запустила флешмоб #лукашенкоуходи, сообщает телеграмм-канал «Народная Грамада».
Все, кто желает перемен в Беларуси, могут отправить соответствующее видеообращение, которое будет опубликовано в соцсетях.
«Недавно слышала, как Лукашенко заявил, что готов уйти, если народ ему об этом скажет.
Александр Григорьевич, мы от вас очень устали. Сойдите с арены и дайте молодежи работать, как она умеет. Мы не «народец», мы не «тунеядцы» — мы здоровое, красивое, сильное общество.
Лукашенко, сыходзь!», — заявила одна из участниц акции.