Кому достанется Россия в американо-китайской игре? 2 28.11.2019, 14:25

В борьбе сверхдержав РФ отводится роль сателлита.

Хотя российско-китайские отношения никогда еще не складывались так хорошо, как сейчас, не следует забывать, что Москва и Пекин преследуют разные цели, пишет польское издание Do Rzeczy (перевод — inosmi.ru).

Китайцы стали одними из тех, кто больше всего выиграл от глобализации и появления после Второй мировой войны такой системы, в которой гарантом торговой безопасности выступают Соединенные Штаты. КНР извлекает выгоду из возможности пользоваться свободным движением товаров и услуг, вписываясь в структуры, созданные США. Пекин хочет не менять этот мировой порядок, а продолжать им пользоваться. Между тем с точки зрения Кремля существование американской системы ведет к снижению его силы и значения. Россия видит, что она утрачивает прежнюю позицию на международной арене, превращается из империи, какой она была в эпоху СССР, в игрока третьей категории (занимая место не только за США, но также за Китаем и даже Индией), который не может выступать основным соперником глобального гегемона. Если Москва не будет больше главным конкурентом Вашингтона, какой тогда станет ее новая роль?

Многоуровневое сотрудничество

Тесные торговые отношения между Россией и Китаем остаются для Москвы выгодными. Доступ к китайскому рынку способствует развитию экономики и увеличению товарооборота. В 2018 году его объем составил более 100 миллиардов долларов, таким образом по сравнению с 2017 годом он вырос на 30%. Две страны также подписали 20 двусторонних договоров, а их лидеры за 6 лет провели 30 встреч. Недавно Москва согласилась продать Пекину свои новейшие военные технологии, в том числе ракеты класса «земля-воздух» для комплексов C-400 и истребители Су-35.

При этом российско-китайское сотрудничество становится многоуровневым. Таяние ледовой шапки Арктики открывает новые возможности в области добычи нефти и газа, в связи с чем ученые из двух стран решили открыть совместный арктический исследовательский центр. Москва и Пекин часто одинаково голосуют на площадке ООН, занимают сходную позицию по Ирану и Северной Корее, а также увеличивают свою активность на Ближнем Востоке, где Россия хочет вернуть себе позицию ведущей державы, а Китай развивает хорошие дипломатические отношения с такими крупными поставщиками энергии, как Иран.

Но согласится ли Россия играть роль государства-сателлита при Китае? В рамках существующей политической системы она не доверяет США, более того, не признает лидерства Дональда Трампа, который, по ее мнению, не способен обеспечить реализацию своих обещаний. Соединенные Штаты слишком слабы, чтобы сохранить гегемонию во всех частях мира, ярким примером чего служит вывод военных сил с сирийской территории. Все указывает на то, что Си Цзиньпин видится Владимиру Путину гораздо более надежным партнером, чем американский президент.

Время делать выбор

«Если Москва и Пекин пойдут на сближение, мировая система и доминирующая позиция США окажутся в опасности», — пишет профессор школы повышения квалификации офицерских кадров ВМС США Джон Аркилла (John Arquilla) в докладе, подготовленном для оборонного ведомства. Как указывают многие эксперты, в том числе профессор Чикагского университета Джон Миршаймер (John Mearsheimer), для многих государств наступает время сделать выбор, поскольку Китай уже невозможно воспринимать лишь в роли клиента, а США — друга и гаранта мира. Разным странам придется четко заявить, чью сторону в конфликте они займут. Россия может выбрать Китай.

Это осознают как американцы, так и китайцы. Вопрос, как далеко будут готовы зайти две державы, чтобы получить российскую карту?