Литва призвала Apple отказаться от «невежественной позиции» по Крыму 28.11.2019, 14:46

В МИД Литвы выразили разочарование подходом компании к оккупированному полуострову.

Глава литовского МИД Линас Линкявичюс призвал американскую компанию Apple отменить решение об обозначении на ее картах Крыма как части России. Об этом Линкявичюс написал на странице в Twitter, передает "Европейская правда".

"Мы присоединяемся к разочарованию подходом Apple к Крыму как части России. Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной позиции, поскольку статус-кво в Крыму не изменился: его до сих пор оккупирует Россия, это земля Украины, в этой войне до сих пор гибнут люди", - заявил министр.

Напомним, компания Apple на территории России в своих приложениях стала показывать Крым и Севастополь российской территорией. В частности, в Москве аннексированные Севастополь, Симферополь, Керчь отображаются как территория РФ.