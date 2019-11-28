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Литва призвала Apple отказаться от «невежественной позиции» по Крыму

  • 28.11.2019, 14:46
Литва призвала Apple отказаться от «невежественной позиции» по Крыму

В МИД Литвы выразили разочарование подходом компании к оккупированному полуострову.

Глава литовского МИД Линас Линкявичюс призвал американскую компанию Apple отменить решение об обозначении на ее картах Крыма как части России. Об этом Линкявичюс написал на странице в Twitter, передает "Европейская правда".

"Мы присоединяемся к разочарованию подходом Apple к Крыму как части России. Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной позиции, поскольку статус-кво в Крыму не изменился: его до сих пор оккупирует Россия, это земля Украины, в этой войне до сих пор гибнут люди", - заявил министр.

Напомним, компания Apple на территории России в своих приложениях стала показывать Крым и Севастополь российской территорией. В частности, в Москве аннексированные Севастополь, Симферополь, Керчь отображаются как территория РФ.


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