Потому что у власти в Беларуси — негодяи 22 Михаил Колтович

28.11.2019, 14:53

9,099

Некоторые исторические параллели.

Мои родственники пережили блокаду Ленинграда. Они рассказывали в свое время, как это было на самом деле. Правда, она ведь отличается от учебников истории, это все знают. Она не такая прилизанная и героическая, как нам рассказывают в школе. Да, были в осажденном городе и подвиги, и герои, но были и негодяи, которые наживались на народном горе, спекулировали, воровали продукты.

Прямо, как у нас сейчас.

Микроскопически ничтожная часть населения Беларуси жирует, питается качественно и вдоволь, ездит на дорогих машинах, иногда в пьяном виде, развлекается и отдыхает в теплых краях. Закон, даже в его извращенном белорусском понимании, над ними не властен. Обслуживающий их персонал тоже может себе позволить больше, чем остальные, на жизнь им хватает.

А что остальные миллионы жителей страны, Они не могут позволить себе почти ничего. Некачественная еда, одежда из секонда, отдых на даче с лопатой в руках, а развлечения как правило, на кухне с коллегой за бутылкой недорогого пива или чернила.

Почему?

Потому что у власти в Беларуси — негодяи. Возомнивший себя средневековым царьком пенсионер-диктатор, окруживший себя придворными боярами, шутами и дружками. Обслуживающий их персонал — судьи и силовики. А народ… Кем считали народ феодалы? Правильно, холопами. Без прав, без перспектив, с одними лишь обязанностями.

Несправедливо и неправильно, но имеем то, что имеем.

Официальные СМИ и власти убеждают нас, что каждая из этих трех прослоек довольна существующим положением дел. Ну, первые две понятно, они - наверху пищевой цепи. А вот третья — это вряд ли. Но быть недовольными недостаточно.

Именно мы, народ и определяем всю вот эту схему, все распределение ролей, ресурсов, прав и свобод. Мы, а не они. Мы допустили, чтобы было так, а не иначе. И только мы можем поменять все в корне, расставить все по местам.

Для этого нужно всего-то перестать бояться и начинать открыто говорить о проблемах, о будущем, начинать действовать. Хотя бы для того, чтобы наши дети учили историю по учебникам, в которых будет написана правда.

Михаил Колтович, t.me