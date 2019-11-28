Потому что у власти в Беларуси — негодяи22
- Михаил Колтович
- 28.11.2019, 14:53
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Некоторые исторические параллели.
Мои родственники пережили блокаду Ленинграда. Они рассказывали в свое время, как это было на самом деле. Правда, она ведь отличается от учебников истории, это все знают. Она не такая прилизанная и героическая, как нам рассказывают в школе. Да, были в осажденном городе и подвиги, и герои, но были и негодяи, которые наживались на народном горе, спекулировали, воровали продукты.
Прямо, как у нас сейчас.
Микроскопически ничтожная часть населения Беларуси жирует, питается качественно и вдоволь, ездит на дорогих машинах, иногда в пьяном виде, развлекается и отдыхает в теплых краях. Закон, даже в его извращенном белорусском понимании, над ними не властен. Обслуживающий их персонал тоже может себе позволить больше, чем остальные, на жизнь им хватает.
А что остальные миллионы жителей страны, Они не могут позволить себе почти ничего. Некачественная еда, одежда из секонда, отдых на даче с лопатой в руках, а развлечения как правило, на кухне с коллегой за бутылкой недорогого пива или чернила.
Почему?
Потому что у власти в Беларуси — негодяи. Возомнивший себя средневековым царьком пенсионер-диктатор, окруживший себя придворными боярами, шутами и дружками. Обслуживающий их персонал — судьи и силовики. А народ… Кем считали народ феодалы? Правильно, холопами. Без прав, без перспектив, с одними лишь обязанностями.
Несправедливо и неправильно, но имеем то, что имеем.
Официальные СМИ и власти убеждают нас, что каждая из этих трех прослоек довольна существующим положением дел. Ну, первые две понятно, они - наверху пищевой цепи. А вот третья — это вряд ли. Но быть недовольными недостаточно.
Именно мы, народ и определяем всю вот эту схему, все распределение ролей, ресурсов, прав и свобод. Мы, а не они. Мы допустили, чтобы было так, а не иначе. И только мы можем поменять все в корне, расставить все по местам.
Для этого нужно всего-то перестать бояться и начинать открыто говорить о проблемах, о будущем, начинать действовать. Хотя бы для того, чтобы наши дети учили историю по учебникам, в которых будет написана правда.
Михаил Колтович, t.me