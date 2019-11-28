Долетит ли Путин до Парижа? Сергей Климовский, inforesist.org

28.11.2019, 15:03

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ФОТО: РИА НОВОСТИ, СЕРГЕЙ ГУНЕЕВ

В «кремлевских башнях» кое-кто хочет, чтобы этого не произошло.

Фраза «Путин заболел и умер» идеальная для тех, кто готовит в РФ смену режима, и нельзя исключить, что это может произойти до встречи в Париже 9 декабря.

Вероятность появления Путина в Париже для переговоров в «нормандском формате» выше 90%, но в кремлевских «башнях» кое-кто очень хочет, чтобы он на эту встречу не прибыл и ничего на ней не подписал.

Причина – они расценивают предстоящее соглашение в Париже как постепенную и скрытую капитуляцию РФ перед Антикремлевской коалицией, пусть и без потери лица. Поскольку замена путинского режима на нечто другое – это вопрос для Кремля почти решенный, то у противников Парижского соглашения возникает огромный соблазн одним выстрелом убить двух зайцев.

Нет Путина – нет соглашения с капитуляцией, и у Кремля появится причина поставить переговоры с Украиной и Коалицией на длинную паузу. Второй «заяц» – в этом случае процесс смены режима стартует раньше и в условиях, которые они считают для себя более оптимальными. Могут даже извлечь солидный бонус, если красиво и трагично обставят смерть одного из актеров, исполняющих роль Путина.

В случае трагической и почти героической смерти основного актера со сценическим именем «Путин» его похороны пройдут по высшему разряду – как у Ленина и у Сталина. Мобилизационный эффект от этого действа для путинистов будет высоким и его удобно конвертировать в солидные преференции на старте перезагрузки власти в РФ. Более того, «Единая Россия» и «запутинцы» без Путина по причине траура получат еще и с полгода «амнистии» от критиков его режима. Они могут пытаться обратить себе на пользу и ту бурную радость, которую неизбежно вызовет известие о смерти Путина в Украине и в других странах.

Причины не допустить прибытия «Путина» в Париж или организовать там его смерть вполне веские и обусловлены также спецификой пирамиды власти на России.

Если в Украине роль президента исполняет вполне реальный и один актер Зеленский, то в РФ это роль исполняют минимум три актера, которым иногда выдают даже штаны не по росту. Рональд Рейган открыл моду на использование профессиональных актеров в качестве президентов, и на России ее не только переняли, но и усовершенствовали под себя. По всей видимости, кремлевский олигархат использует минимум трех актеров-двойников Путина, благо внешность у прототипа, скажем так, не эксклюзивная. Минимум один из них используется для внутреннего пользования и два – для внешнего. Из них один для заурядных встреч, типа сидения в президиуме на собраниях СНГ, другой – для встреч с Трампом и ответственных событий. Поэтому уровень подготовки и информационной погруженности у актеров разный, что вполне логично в век узкой специализации и густых потоков информации.

Но такая специализация – это оборотная сторона «медали» с ликом Путина. Главное в ней – у каждой из группировок в кремлевском олигархате в результате этой многоликости имеется свой Путин, что почти исключает случайность дворцового переворота, если он не будет согласован и одобрен всеми группировками. «Царь» становится «вечно живым» и предъявив его можно легко опровергнуть любые «слухи» о его смерти или его убийстве заговорщиками.

Очевидное исключение – публичная смерть «царя» за границей. Если ее оспаривать, то придется раскрыть центр механики власти в Кремле и официально признать: население РФ много лет молится на муляж Путина. Иностранцам, тем все равно – кого прислали, с тем беседуем и подписываем договора, ответственность у вас как не крути, коллективная. Но для 90% россиян официальное раскрытие этой государственной тайны будет шоком с непредсказуемыми последствиями.

В силу этого обстоятельства несогласованная смерть Путина возможна только вне РФ, – прекрасное и почти безотказное средство от дворцовых переворотов. Путин умереть в РФ может только по согласованию и одобрению подавляющего большинства олигархата.

В результате у противников Парижского соглашения в Кремле есть только один шанс его сорвать – устроить смерть «Путина» в Париже или по пути туда. Смерть на обратном пути поставит их перед сложной проблемой: как «откатить» назад Парижское соглашение.

Поэтому прибытие и убытие «Путина» из Парижа находятся в прямой зависимости от того, насколько решительно настроена и готова действовать «партия войны» в Кремле в ситуации, когда вопрос смены лица режима согласован и почти однозначно решен.

Для Украины в этой ситуации желательно добиться от Кремля обмена пленными еще до 9 декабря, поскольку РФ государство, политика которого становится все более трудно предсказуемой. Даже если «Путин» прибудет в Париж, подпишет, и доберется живым до Москвы, то нет никаких гарантий, что РФ будет выполнять это соглашение достаточно долго, последовательно и полностью.

Сергей Климовский, inforesist.org