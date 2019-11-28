Глава брестского «Динамо»: Для меня проект успешен, когда за ним следят даже домохозяйки 28.11.2019, 15:06

Александр Зайцев

Александр Зайцев cчитает, что «футбол — это бизнес».

Глаава брестского «Динамо» Александр Зайцев в беседе с журналистом Василием Сарычевым поделился мнением на тему бизнеса в футболе, пишет «Трибуна».

- Футбол – что это, на ваш взгляд?

– Бизнес. Вы поймите: там, где появляются деньги, спорт исчезает. Огромная разница между любительским боксом и профессиональным. Футбол – давно профессиональный вид. Огромная аудитория и огромные ставки – не в букмекерском плане, в бизнес-процессе.

- Игра должна трогать душу, только тогда она собирает аудиторию. Когда футбол становится холодным бизнесом, что-то в нем замерзает.

– Собирать аудиторию – одно, а зарабатывать на ней – другое. Мы должны производить хороший продукт, который тронет душу.

- Расшифруйте свою фразу: «Мы продаем не футбол, мы продаем сериал».

– Так и есть. Возьмите «Санта-Барбару»: в каком месте ни включи, 2-3 серии – и ты в курсе событий. В сериале всегда несколько параллельных сюжетов – так и в футболе. Людям интересны не только футбольные новости, но и околофутбольные.

Помимо выступления команды, спортивного результата есть и какие-то параллельные процессы. Вспомните: вся страна с замиранием следит, поменяют ли Журавля на Бартошека. Потом все ждут, вернут ли Милевского. Строят конспирологические версии из того, что Кураньи недельку потренировался с брестским «Динамо», а когда уехал, поднимают хай: вы нас развели! Вы взволнованы, удивлены, но при всем возмущении вы не отрываетесь от смартфона.

Для меня проект успешен, когда за ним следят не только мужики, тридцать лет читающие «Прессбол», а домохозяйки. Когда человек, который не смотрит футбол, тем не менее интересуется: а что там в «Динамо»? – сказал Зайцев.