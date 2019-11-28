Найдены артефакты загадочных предшественников инков 28.11.2019, 15:16

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Археологи обнаружили их в озере Титикака.

Сотни лет назад на западном побережье Южной Америки царили инки — загадочная империя, социальная структура которой считается самой сложной из всех до-колумбовых цивилизаций. Однако задолго до того, как на эти земли пришли инки, от Колумбии до Чили процветала другая культура — государство Тиуанако, о котором сегодня почти ничего не известно, пишет «Популярная механика».

Все скудные сведения, что удалось добыть ученым о древней культуре этого региона, получены из археологических находок. Недавно коллекцию исследователей пополнили уникальные образцы материальной культуры прошлого. В водах рифа Хоа, недалеко от острова Солнца в озере Титикака, исследователи обнаружили скрытые свидетельства ритуальных жертвоприношений сверхъестественным божествам — самой настоящей религии.

«Люди часто связывают остров Солнца с инками, потому что он был важным местом паломничества и сохранил руины церемониальных зданий. Но наше исследование показало, что первыми использовать этот остров для религиозных ритуалов придумали все же жители Тиуанако», поясняет антрополог Хосе Каприлес из Университета штата Пенсильвания.

Что же обнаружили археологи? Самой значимой находкой стали емкости для благовоний в форме пум, а также множество золотых украшений и бижутерии из ракушек и камня. Считается, что пума была важным религиозным символом для этой культуры, а лучистый лик на золотых медальонах указывает на подношения одному из главных божеств пантеона по имени Виракоча.

Кстати, судя по останкам животных, демонстративному избавлению от богатства и ритуальной атрибутике, социальная структура общества Тиуанако была довольно сложной — косвенные свидетельства указывают на наличие небольшой касты жрецов, совершавших сложные символические акты в специально отведенном для этого месте.