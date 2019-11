Кто эффективнее и ярче всех двигал Украину вперед в 2019 году 28.11.2019, 15:39

Не только власть способна изменить страну, но и ее граждане.

Журнал «Новое время» представляет проект Люди нового времени — об украинцах, которые эффективнее и ярче всех двигали страну вперед в 2019‑м.

Редакция уже пятый год подряд выделяет среди соотечественников подобных людей, устанавливающих новые стандарты в разных сферах жизни — от бизнеса до культуры, — и пишет их краткие истории, доказывающие: не только власть способна изменить Украину, но и ее граждане.

За победы страны на мировом уровне — Лана Зеркаль

замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, 46 лет

У Ланы Зеркаль богатый опыт работы в министерстве юстиции — там она принимала участие во всех раундах переговоров, касающихся Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, упрощения визового режима. Но по‑настоящему звезда Зеркаль взошла после того, как в конце лета 2014 года она перебралась в МИД и стала дирижером украинских действий по международному осуждению РФ.

С 2017 года замминистра представляла позицию Украины в международном суде ООН в Гааге по искам, касающимся российских преступлений на украинской земле, — недавно этот орган все же признал свою юрисдикцию в этом деле и теперь перейдет к рассмотрению по сути.

Фото: Александр Медведев / НВ

Именно Зеркаль отстаивала позицию Украины в международном трибунале ООН по морскому праву. В итоге тот обязал россиян освободить 24 моряков и три украинских корабля, захваченных ими год назад. Люди вернулись на родину пару месяцев назад, а корабли — совсем недавно.

«Я не тот персонаж, который о дружбе. Я все же fighter [борец]. Я тот, кто ведет переговоры, и тот, кто представляет позицию, которая отличается от видения россиян», — говорит о себе Зеркаль.

А еще она — «неправильный» по украинским меркам чиновник, потому что является человеком дела, а не карьеристом. В свое время Зеркаль отказалась от руководящей должности в Офисе президента Владимира Зеленского из‑за того, что хотела довести до конца работу по судам против РФ. А несколько дней назад заявила, что покинет пост в МИД, потому что «выполнила свою работу по многим направлениям».

За создание хорошего украинского кино — Нариман Алиев кинорежиссер, 26 лет

Украинский крымскотатарский режиссер Нариман Алиев начинал карьеру с короткометражных фильмов, посвященных отношениям в крымскотатарских семьях. В своем дебютном полнометражном фильме Домой он продолжил разрабатывать тему: фильм повествует об отце, который хочет похоронить погибшего на Донбассе сына на родине — в аннексированном Крыму.

Домой тепло приняла и украинская, и западная публика. Фильм показали в программе Особый взгляд в Мекке мирового кинематографа — в Канне. Лента Алиева отметилась и на Одесском международном кинофестивале, став первой отечественной кинокартиной, получившей его главный приз. Кроме того, Домой получил Гран-при кинофорума в Бухаресте и стал лучшим иностранным фильмом Босфорского фестиваля, проходящего в Стамбуле.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

В украинский прокат лента Алиева вышла 7 ноября. В первую неделю ее посмотрели 14,3 тыс. зрителей, что принесло 1,3 млн грн кассовых сборов.

Теперь Домой попал в лонг-лист Оскара — самой известной кинопремии планеты. Впрочем, сам Алиев в интервью часто подчеркивает, что ему до Оскара — как до Юпитера.

В любом случае с выходом Домой «юпитер» стал для украинского кинематографа куда ближе.

За изменение стандартов жизни в своем городе — Юрий Бова городской голова Тростянца, 47 лет

Уже 14 лет Юрий Бова руководит 23‑тысячным Тростянцом, расположенным на юге Сумской области. И если в первые годы его мэрства городок был известен исключительно благодаря своей кондитерской фабрике, то теперь эксперты стабильно называют Тростянец лидером в рейтингах самых благоустроенных населенных пунктов страны. Немалая заслуга в этом принадлежит Бове, которого местные жители четырежды переизбирали городским головой.

Фото: Юрий Бова via Facebook

Уже за первую его каденцию муниципальная власть перевела весь жилой фонд на индивидуальное отопление, отремонтировала все водоснабжение и начала важный процесс привлечения горожан к управлению Тростянцом. Сегодня совет представителей улиц и многоквартирных домов — активный совещательный орган при мэрии, формирующий бюджетные приоритеты.

«Все города конкурируют друг с другом. За инвесторов, за жителей, за социально-экономическое развитие. Если есть инвестиции, есть рабочие места, город развивается, жители в нем остаются и прибывают. Нет — они постепенно мигрируют в соседние города, где условия жизни лучше, а ты остаешься главой депрессивного города», — поясняет Бова.

За последние девять лет сумма прямых инвестиций в Тростянец составила более $ 210 млн. В городе ежегодно проходит четыре международных фестиваля, включая рок-музыкальный Схід-Рок и форум классической музыки Чайковський Fest. Все эти акции привлекают до 30 тыс. туристов в год.

За яркий дебют — Алена Савраненко хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona, 28 лет

Пушка — так называется дебютный альбом восходящей звезды украинского рэпа аlyona аlyona. Название подходящее: исполнительница всего за год «выстрелила», попав в топ-обойму украинского шоубиза.

Фото: Oli Zitch via Flickr

Последние четыре года Алена Савраненко воспитывала дошкольников в селе Барышевка на Киевщине, параллельно записывая как аlyona alyona песни и выкладывая их в Сеть. Остросоциальные темы, бодишейминг, буллинг, проблемы взросления — вот о чем повествовала она в жестко рифмованных строках.

Уже первая работа alyona alyona произвела фурор: клип на песню Рыбки набрал на Youtube за считаные дни более 2 млн просмотров. Савраненко тут же заметили, и она стала выступать на концертах и топовых фестивалях.

В апреле о ней как о надежде украинского рэпа написал американский Vogue. А в сентябре за «массивный, динамичный драйв, поставленный на темные, качающие ритмы» рэперша получила международную премию Anchor Award.

Буквально на днях Савраненко выпустила новый мини-альбом В хаті Ма, на этот раз лирический.

За стремление изменить систему — Айварас Абромавичюс гендиректор госконцерна Укроборонпром, 43 года

За последние пять лет Айварас Абромавичюс проделал сложный карьерный путь на госслужбе. Сменив профессию инвестбанкира на портфель министра экономики, а затем — на позицию советника президента Владимира Зеленского, он в итоге оказался в кресле руководителя госконцерна Укроборонпром.

Фото: Наталья Кравчук / НВ

Укроборонпром — это холдинг из 130 оборонных предприятий и 10 конструкторских бюро, который в 2018‑м наторговал 45 млрд грн, сгенерировав 3,6 млрд грн прибыли. По оценкам экспертов, экономические показатели могли бы быть намного лучше, но концерн разъедала коррупция. С ней и взялся бороться новый руководитель.

В интервью Абромавичюс озвучил свое видение будущего компании: за пять лет она должна увеличить оборот до $ 5 млрд (124 млрд грн) и войти в топ-30 производителей вооружения в мире. «Мы выведем Укроборонпром из тени на свет», — заявил топ-менеджер.

Еще будучи министром экономики при президенте Петре Порошенко, он разработал реформу госпредприятий, рекомендовав начинать ее с решения кадровых вопросов. Но именно из‑за этих вопросов Абромавичюсу тогда пришлось уйти в отставку.

Теперь в Укроборонпроме он взялся за реализацию собственного рецепта: сделал своими замами людей, не имеющих опыта работы в оборонке, но располагающих хорошей репутацией. Так в концерн попали бывший депутат Мустафа Найем, известный хедхантер Роман Бондарь, а также Надежда Васильева, экс-глава украинского офиса Microsoft.

За успехи, достойные украинского футбола — Андрей Шевченко главный тренер национальной сборной по футболу, 43 года

Блестящий игрок может стать не менее блестящим тренером. По крайней мере если речь идет об Андрее Шевченко.

В этом году украинскому суперфорварду, ставшему летом 2016‑го наставником национальной футбольной сборной, удалось удивить всю страну: он вывел команду в финальную часть Евро-2020 с первого места в отборочной группе. Украинцы не проиграли ни одного матча и сумели обойти действующих чемпионов Старого Света — португальцев.

Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Схожего успеха в новейшей истории Украина добивалась лишь однажды — в 2006‑м, в рамках отбора на чемпионат мира. К слову, тогда сборной руководил еще один известный в прошлом форвард — Олег Блохин, а Шевченко выходил на поле в качестве игрока.

По мнению Артема Франкова, главреда журнала Футбол, своим нынешним успехом сборная обязана работе главного тренера. Тот собрал вокруг себя группу единомышленников. В первую очередь речь идет об ассистентах Шевченко — испанце Рауле Рианчо и итальянце Андреа Мальдере. Кроме того, наставник сделал игру первой команды страны гармоничной. «Шевченко поставил в сборной атакующую игру, но не в ущерб обороне», — считает Франков.

За дерзость надежд — Алексей Гончарук премьер-министр, 35 лет

Алексей Гончарук — не просто самый молодой в современной украинской истории премьер, но и наиболее оптимистичный: будущее своего правительства, а заодно и всей страны, он распланировал сразу на пять лет вперед. Причем презентованная им, бывшим выпускником юрфака, программа правительства имеет невероятно амбициозные цели.

Фото: Пресс-служба Кабмина

Главные из них — достичь к 2024 году 40 % роста экономики страны, привлечь в нее $ 50 млрд инвестиций, запустить многострадальный рынок земли, покрыть всю территорию Украины мобильным интернетом и создать 1 млн новых рабочих мест.

При этом отдать пашню в коммерческий оборот украинские власти не могут более двух десятков лет. А запланированный Гончаруком рост ВВП предполагает, что этот показатель будет прибавлять по 7−8 % ежегодно (за все время президентства Петра Порошенко прибавка (если она была) колебалась в диапазоне 2−3 %).

Гончарук и Ко уже взялись за реализацию своих планов. Недавно премьер подписал с телеком-операторами меморандум о покрытии страны мобильной связью и интернетом. А законопроект о рынке земли уже одобрен в первом чтении Верховной Радой.

Парламент — один из тех двух китов, на которых держится оптимизм Гончарука: монобольшинство Слуги народа дает зеленый свет всем нужным правительству инициативам. Второй кит — более важный — содействие со стороны самого президента Владимира Зеленского. Будучи проводником его интересов, премьер может рассчитывать на всеобъемлющую поддержку.

Подобные тепличные условия среди глав правительства имел разве что Николай Азаров. Но, в отличие от последнего, над Гончаруком не довлеют интересы Семьи. По крайней мере, в это хочется верить.

За волю к победе — Дарья Билодид дзюдоистка, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы, 19 лет

Будущее украинского дзюдо выглядит для борьбы нетипично — это стройная белокурая девушка. Но фигура манекенщицы не помешала киевлянке Дарье Билодид снискать славу «украинской анаконды» и стать сильнейшей дзюдоисткой планеты в категории до 48 кг.

Фото: Yohei Osada/AFLO SPORT / Reuters

Ее спортивная карьера развивалась стремительно: в 2017‑м Билодид одержала первую взрослую победу на открытом Континентальном кубке в Праге, а уже через месяц стала первой на чемпионате Европы в Варшаве.

В прошлом году, будучи 17‑летней, киевлянка завоевала золото на чемпионате мира в Баку, став самой юной обладательницей титула за всю историю дзюдо.

Три месяца назад Билодид привезла из Токио новое золото с предолимпийского чемпионата мира: в Японии, на родине дзюдо, она победила местную звезду боевых искусств Фуну Тонаки.

Не одним лишь спортом живет Билодид: в Instagram за ней следят более 200 тыс. фанатов, с которыми юная киевлянка регулярно делится снимками из путешествий и фешен-фотосессиями, в том числе для журнала Vogue.

За создание фестиваля мирового уровня — Дмитрий Сидоренко основатель фестиваля Atlas Weekend, 34 года

Благодаря активности Дмитрия Сидоренко Киев превратился в одну из фестивальных столиц Европы. А все благодаря созданному им летнему музыкальному форуму Atlas Weekend, который проходит на территории столичного ВДНГ.

Фото: НВ

Сидоренко, сооснователь концертного агентства РМК и столичного клуба Atlas, десять лет занимался организацией выступлений отдельных исполнителей, прежде чем в 2015‑м не решился на более амбициозный проект — музыкальный фестиваль.

Так и появился Atlas Weekend, который за пять лет существования на сотне гектаров парка ВДНГ разросся до масштабов венгерского Sziget и по посещаемости обогнал легендарный британский Glastonbury. Если на старте киевский фест посетили 20 тыс. человек, то в этом году — уже 538 тыс. Причем около 12 тыс. из них — иностранцы.

Да и число выступающих участников неимоверно выросло — с 30 до 250. Список хедлайнеров Atlas полон мировых звезд: The Prodigy, The Chemical Brothers, Placebo, The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Kasabian, солист Oasis Лиам Галлахер.

А еще у детища Сидоренко появились все атрибуты настоящей фестивальной культуры — кемпинг, луна-парк, фудкорты, развлекательные локации и лектории.

За верность цели — Олег Сенцов режиссер, 43 года

Олег Сенцов уже во второй раз попадает в число Людей НВ. Но если в прошлом году, когда режиссер отбывал заключение в РФ, редакция отметила его стойкость и мужество, то в этом году — другая история: освобожденный из российского плена режиссер продолжил борьбу за освобождение всех украинских политзаключенных, оказавшихся в российских тюрьмах.

Фото: Александр Медведев / НВ

Еще находясь за решеткой, в мае 2018‑го, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя свободы для всех соотечественников, ставших узниками Кремля. Свою акцию он тогда прервал лишь по прошествии 145 дней, под угрозой насильственного кормления.

Но сейчас уже ничто не может заставить Сенцова остановиться. На любых форумах, на любых публичных площадках он не устает повторять: Кремль должен отпустить всех украинских пленников.

В октябре бывший узник встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и передал ему список заключенных украинцев, находящихся в РФ и в оккупированном Крыму. Тему освобождения политзаключенных Сенцов поднимал и на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), и в немецком Бундестаге. «Я чувствую моральную ответственность: меня вытащили, освободили, я обязан и должен помочь другим», — говорит режиссер.

За изменение стандартов украинской школы — Алена Парфенова, Роман Бондаренко, Елена Бондаренко сооснователи общественного объединения Батьки SOS, 40, 45 и 45 лет

Батьки SOS — порождение всепоглощающей диджитализации общества: именно на просторах Facebook пять лет назад зародилась одна из самых эффективных на сегодня общественных организаций, объединяющая родителей в борьбе со школьными поборами и недобросовестными учителями-директорами.

Фото: Наталья Кравчук / НВ

Группу создали две мамы столичных школьников — Елена Бондаренко и Алена Парфенова. Каждая из них в свое время прошла через конфликт в стенах учебного заведения. Они решили дать другим родителям шанс говорить о своих проблемах вслух, обнародовать факты нарушений в школах и бороться с ними вместе.

Сейчас в группе состоит более 150 тыс. участников со всей Украины, более половины из которых — активные пользователи. Они регулярно поднимают вопросы низкого качества питания в школах, неэтичного поведения учителей, буллинга, поборов и прочего.

Платформа Батьки SOS еще и значительно упростила родителям коммуникацию с образовательными учреждениями. В ней состоят все звенья школьной цепи — от завхозов до министра образования. Поэтому посты в ФБ часто помогают родителям решить проблемы на местах быстро и эффективно.

С 2015‑го Батьки SOS была зарегистрирована как общественная организация, благодаря чему юрист Роман Бондаренко стал бесплатно отстаивать права жертв школьных баталий в судах, а сами активисты смогли участвовать в общественных обсуждениях реформ и влиять на законодательный процесс в сфере образования.

За создание качественного продукта с рекордной для украинского стартапа стоимостью — Алексей Шевченко, Максим Литвин, Дмитрий Лидер создатели онлайн-сервиса Grammarly, 39, 39 и 36 лет

Ровно 10 лет назад небольшая компания выходцев из Киева создала в Украине фирму, которая разрабатывала и продвигала онлайн-редактор Grammarly. Тот улучшал качество написанного пользователем англоязычного текста (писем, заявлений и так далее) с учетом особенностей адресата послания.

Фото: Grammarly

Продукт, использующий технологии исскуственного интеллекта, довел капитализацию Grammarly до рекордного для украинских стартапов $ 1 млрд, сделав фирму «единорогом». И собрал огромную армию юзеров.

Компания стала международной. И в списке корпоративных клиентов Grammarly — технологический гигант Microsoft, Университет штата Аризона, компании Cisco, Boeing, Dow Jones, Dell. Но ключевые потребители — обычные люди: если в 2015-м сервисом ежедневно пользовались 1 млн юзеров, то по состоянию на 2019‑й — уже более 20 млн.

Осенью компания привлекла $ 90 млн инвестиций, а в целом за все годы — $ 200 млн.

За поддержку Украины — Уильям Тейлор временный поверенный по делам США в Украине, 72 года

Американец Уильям Тейлор, бывший армейский офицер и карьерный дипломат, Украину знает отлично — он был здесь послом в 2006—2009 годах. Когда с момента его каденции прошло 10 лет, Тейлор вновь вернулся на дипработу в Киев. Случилось это после того, как президент США Дональд Трамп досрочно отозвал в Вашингтон посла Мари Йованович.

Фото: Александр Медведев / НВ

В тот момент еще никто не знал, что отставка Йованович станет одним из эпизодов грандиозного дела об импичменте Трампа, которое стартует в конце сентября с обнародования текста телефонной беседы президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Тейлор тоже в нем засветился: в ходе показаний Конгрессу он рассказал, что летом открыл для себя необычное устройство политики США в Украине — она, мол, разделена на официальные и неофициальные каналы. Также дипломат заявил, что был обеспокоен устроенной Трампом задержкой военной помощи Украине, которая сражается с агрессией РФ.

Несмотря на внутриполитическую борьбу в США и участие в ней Тейлора, дипломат продолжает работать в Украине, демонстрируя спокойствие и уверенность. Он постоянно подчеркивает свою приверженность идее «Украина — успешная страна». «Ваш успех — это наш успех», — написал Тейлор в своей колонке для НВ, отметив, что США не позволят России нарушить мировой порядок.

За создание высококлассного ресторана нового формата — Михаил Бейлин и Алекс Купер сооснователи Kyiv Food Market, 42 и 31 год

Михаил Бейлин и Алекс Купер не новички в ресторанном бизнесе — у каждого из них по дюжине успешных проектов в Киеве и Одессе. А открывшийся в конце сентября в отреставрированном здании бывшего завода Арсенал на столичном Печерске Kyiv Food Market формата фудхолл стал наиболее громкой ресторанной премьерой этой осени.

Сооснователь Kyiv Food Market Алекс Купер / Фото: Наталья Кравчук / НВ

Всего за два месяца новое заведение Бейлина и Купера посетили около 350 тыс. человек, и специалисты называют это украинским рекордом. Только в выходные Киевский рынок еды, способный одновременно принять полтысячи гостей, обслуживает до 10 тыс. посетителей в день, а перед дверью фудхолла нередко выстраивается очередь.

Успех заведения обусловлен тем, что его создателям удалось собрать под одной крышей более двух десятков столичных ресторанов, среди которых популярные киевские Adelle, BAO, BEEF, Vino e Cucina и некоторые другие. Причем каждый из них адаптировал под формат бистро до восьми лучших позиций из своих меню. Поэтому цены здесь сравнительно демократичные, а качество блюд не уступает их ресторанным аналогам.

Сами Бейлин и Купер главной особенностью Киевского рынка еды считают гастрономическое разнообразие и отсутствие конкуренции внутри пространства — здесь готовят блюда всех популярных кухонь мира, от тайской до итальянской.

Окончательно знаменитым новое заведение сделал президент Владимир Зеленский. Именно в Kyiv Food Market он провел свой рекордный 14‑часовой пресс-марафон, отвечая на вопросы 300 представителей СМИ и угощая их пиццей и гамбургерами.

За сопротивление системе — Виталий Устименко лидер одесской ячейки ВО Автомайдан, 26 лет

Виталий Устименко — известный в Одессе гражданский активист, открыто оппонирующий подозреваемому НАБУ и САП в коррупции мэру города Геннадию Труханову.

Фото: Виталий Устименко via Facebook

Устименко постоянно участвует в акциях протеста против незаконной застройки городских исторических районов и прибрежной зоны. И обращает внимание киевских и местных властей, а также международных структур на участившиеся в последнее время в южном регионе случаи нападений на общественных деятелей.

В прошлом году Устименко и сам дважды оказался в роли жертвы. В феврале в помещении столичного Соломенского суда, где рассматривали меру пресечения Труханову, его избила группа промэрских титушек. А в июне уже в Одессе двое неизвестных ранили активиста ножом: Устименко даже пришлось обратиться за медицинской помощью.

А еще лидер одесского Автомайдана всегда подчеркивает свою проукраинскую позицию и в преимущественно русскоязычной Одессе разговаривает на государственном языке.

За расширение границ в образовании — Александр Акименко сооснователь Платформедиа и Yes&Design, 33 года

В 2015—2016 годах Александр Акименко попал на программу JSK Fellowship в Стэнфордском университете США. Этот частный вуз, расположенный в знаменитой Кремниевой долине, ежегодно принимает почти 7 тыс. студентов и 8 тыс. аспирантов из Штатов и всего мира. Он является уникальной учебной площадкой: в университете преподают мировые звезды науки, а в его аудиториях с одинаковой вероятностью можно встретить как обычного студента, так и миллионера, которые проводят различные исследования.

Фото: Александр Акименко via Facebook

Отучившись в Стэнфорде, Акименко вместе с супругой предложили университету основать специальную программу для украинцев. Эту идею поддержал Центр демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета (CDDL), а с украинской стороны — ряд спонсоров. И начиная с 2017‑го по трое украинцев, прошедших жесткий отбор — а документы подают самые разные люди, включая топовых чиновников и политиков, — отправляются в Кремниевую долину на 10‑месячную программу The Ukrainian Emerging Leaders Program.

Там они работают над собственными проектами, ориентированными на поддержку демократии и права, а также слушают лекции от менторов с мировыми именами. И после обучения возвращаются на родину, привнося новые идеи и знания в свою деятельность или общественную работу.

За покорение мира — Александр Конотопский основатель компании Ajax systems, 33 года

Свою компанию, выпускающую охранные системы для квартир и домов, киевлянин Александр Конотопский основал восемь лет назад. Его Ajax systems, в отличие от подавляющего большинства отечественных хайтек-компаний, ориентированных на внешние рынки, не только разрабатывает софт. Команда Конотопского производит еще и «железо»: датчики движения и открытия дверей, сигнализирующие об опасности охранным компаниям и клиенту на мобильный; устройства распознавания задымления воздуха и протекания воды; «умные розетки», которые дистанционно по заданию владельца активируют любые подключенные к ним бытовые электроприборы. Причем все эти гаджеты имеют оригинальный дизайн.

Фото: Наталья Кравчук / НВ

В итоге у компании 350 тыс. клиентов в 90 странах мира. В Украине устройства Ajax systems используют около 120 тыс. семей: каждое пятое подключенное к пультовой охране жилище находится под присмотром техники от Конотопского.

В этом году Ajax systems привлекла $ 10 млн инвестиций от международного фонда Horizont Capital и вдвое увеличила свой доход.

За участие в формировании нового поколения украинцев — Роман Тычкивский руководитель Украинской академии лидерства, 31 год

Сформировать поколение, которое берет на себя ответственность за страну и влияет на социальные процессы, — так сформулировал цель Украинской академии лидерства (УАЛ) ее глава Роман Тычкивский.

Фото: Наталья Кравчук / НВ

В свои тридцать с небольшим лет Тычкивский, один из идеологов создания УАЛ, успел окончить Киево-Могилянскую академию, а затем и Высшую школу экономики Барселоны и летнюю учебную программу при Украинском исследовательском институте Гарвардского университета. Ко всему он еще прошел программы Аспен Института.

Все самое ценное, что Тычкивский вынес из этих своих «университетов», он вложил в 10‑месячный курс для выпускников школ. Цель — чтобы вчерашние школьники смогли найти себя и выбрать собственный путь в будущее.

За пять лет работы академии, филиалы которой есть в Мариуполе, Харькове, Николаеве, Полтаве, Киеве, Черновцах и Львове, ее выпускниками стали около тысячи юных украинцев. Они не получили официального диплома (Тычкивский их не выдает) и не разжились какими‑то формальными данными по классическим предметам. Зато получили навыки самопознания, анализа общественных вызовов, стали разбираться в командной работе и коммуникациях.

К 2030 году Тычкивский намерен открыть представительства УАЛ во всех областях страны.