Страны НАТО согласовали новую формулу бюджета 1 28.11.2019, 15:50

США будут платить меньше, Германия больше.

Страны НАТО согласовали новую формулу расчета денежных взносов в общий бюджет альянса: США в будущем сократят свою долю, а Германия увеличит. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, пишет "Настоящее время".

"Да, это верно, что мы согласовали новую формулу по распределению расходов. США заплатят меньше, Германия выплатит больше. То есть США и Германия заплатят одинаково, почти по 16% бюджета НАТО", - сказал Столтенберг. Сейчас "вклад" Германии в бюджет НАТО составляет 14,8%, в то время как США обеспечивают 22% расходов или более $260 млн. Совокупный бюджет НАТО на этот год составляет более $1,5 млрд.

Сокращение расходов США на оборону в рамках НАТО несколько лет было одним из жестких требований президента США Дональда Трампа на переговорах с лидерами европейских стран.

"Почему мы должны защищать Германию от России? Мы, США, платим огромные деньги за то, чтобы защищать Германию и Францию. Но при этом Германия покупает у России газ на миллиарды долларов ежегодно и зависит от нее! Это несправедливо по отношению к нашей стране и к нашим налогоплательщикам", – заявлял Трамп.

Летом 2018 года президент США объявил, что ему удалось добиться от стран ЕС увеличения расходов на оборону, но тот же Макрон тогда это отрицал. Трамп также требовал, чтобы расходы стран НАТО на оборону составляли не менее 2% их ВВП, но на данный момент это требование исполняют лишь 8 из 29 стран альянса.

Телеканал CNN ранее утверждал, что США собирается перенаправить "сэкономленный" таким образом военный бюджет на прямую помощь Украине и Грузии.