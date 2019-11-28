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Правда о «выборах»
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Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении

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  • 28.11.2019, 16:02
  • 1,946
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении
ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ

Она заявила, что остается дипломатом.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль написала заявление об увольнении со своей должности.

Об этом она написала у себя в Facebook, приложив копию заявления, пишет «Новое время».

«Сегодня я хочу поблагодарить всех и каждого, с кем мне пришлось работать эти пять незабываемых лет. Вы невероятные и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни. Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком», — написала Зеркаль.

Зеркаль была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции в 2014 году.


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