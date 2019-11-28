Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении3
- 28.11.2019, 16:02
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Она заявила, что остается дипломатом.
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль написала заявление об увольнении со своей должности.
Об этом она написала у себя в Facebook, приложив копию заявления, пишет «Новое время».
«Сегодня я хочу поблагодарить всех и каждого, с кем мне пришлось работать эти пять незабываемых лет. Вы невероятные и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни. Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком», — написала Зеркаль.
Зеркаль была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции в 2014 году.