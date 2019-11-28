Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении 3 28.11.2019, 16:02

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ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ

Она заявила, что остается дипломатом.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль написала заявление об увольнении со своей должности.

Об этом она написала у себя в Facebook, приложив копию заявления, пишет «Новое время».

«Сегодня я хочу поблагодарить всех и каждого, с кем мне пришлось работать эти пять незабываемых лет. Вы невероятные и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни. Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком», — написала Зеркаль.

Зеркаль была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции в 2014 году.