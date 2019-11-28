Штаб Навального нашел секретные коттеджи депутатов Мосгордумы 1 28.11.2019, 16:24

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Алексей Навальный

Фото: AP

Найдены несколько десятков таунхаусов.

Московский штаб Алексея Навального выпустил расследование о загородной недвижимости депутатов Мосгордумы. У 16 членов партии "Единая Россия" в декларациях имеется "служебное жилье" — чаще всего это коттеджи площадью до 260 квадратных метров. Многие из них находятся в Одинцово, в районе озера Паулюса и на территории возле элитного поселка Довиль. Эта недвижимость не находится на балансе Мосгордумы и не стоит на кадастровом учете, пишет "Радио Свобода".

Авторы расследования смогли найти эти коттеджи, отследив движение служебных автомобилей московских депутатов. Часть коттеджей расположены на территории бывшего дома отдыха "Озера". Внутри расположены несколько десятков таунхаусов. Через сайт госзакупок для них закупают услуги по ремонту, уборке территории, химчистке мебели, а также тратят деньги на содержание боулинга и чистку бассейнов.

Дом отдыха ликвидировали еще в 2010 году, а построенные там коттеджи перевели на баланс ГБУ "Финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы". По документам ведомство обеспечивает "материально-техническое обеспечение деятельности мэра Москвы, иных членов правительства Москвы", но не московских депутатов.

Депутат фракции КПРФ Елена Шувалова рассказала авторам расследования, что после избрания в Мосгордуму в 2014 году ей предлагали оформить себе дом в "Озерах". Такое предложение поступило от Анастасии Раковой — заместителя Сергея Собянина, которая курирует внутреннюю политику. В штабе уверены, что единороссы нарушили статью 222 ГК РФ о самовольной постройке без постановления недвижимости на кадастровый учет.

"Это коттеджи, которые передали много лет назад для действующих депутатов. Это не частные коттеджи, а служебное помещение. Каждый оплачивает самостоятельно проживание в своем коттедже", — сказал депутат Евгений Герасимов "Открытым медиа". Его коллега Людмила Стебенкова назвала материал "зомборасследованием": "Расследования господина Навального — это сказки по сложению прямоугольного с зеленым. Он берет в открытых источниках информацию и трактует ее, как хочет".