Ученые рассказали, как обеспечить счастливую жизнь домашней кошке 1 28.11.2019, 16:28

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Им нужен доступ к тихим комнатам и местам.

В 2030 году 60 процентов мирового населения будут жить в городах, причем каждый третий - в городе с 500 тысячами других жителей. Что же ждет домашних животных в таких условиях? В материале «Вокруг света».

Проживание в квартире — далеко не идеальный вариант для большинства домашних животных. На улицу их чаще всего не выпускают, а пространство квартиры может оказаться слишком ограниченным.

Коты, как одомашненные потомки африканской дикой кошки, являются плотоядными хищниками. В естественных условиях они соблюдают мясную диету охотясь. Исследование, проведенное в США, показало, что домашние кошки могут убивать до 4 миллиардов птиц и до 21 миллиарда млекопитающих в год.

Как можно обеспечить своему домашнему коту комфортные условия в помещении? Зоологи Марк Фарнворт и Лорен Финка дают ответ на этот вопрос.

Личное пространство

Поскольку кошек считают полусоциальными животными, в помещении может возникнуть несколько ситуаций, которые коты обычно предпочитают избегать. Это может быть что угодно: от навязчивого человеческого внимания и неожиданных гостей до появления малышей и других животных, которым непонятна концепция взаимного уважения и личного пространства.

Мы знаем, что кошкам нравятся коробки, но рекомендуется также организовать им пространство для лазания. Для этого можно использовать «кошачье дерево», хотя пустая полка и расчищенное пространство на шкафу тоже могут подойти.

Кошкам нужен доступ к тихим комнатам и местам, где можно спрятаться в стрессовой ситуации. Однако будьте внимательны — если кошка проводит большую часть времени, прячась, это значит, что ваш дом менее дружелюбен для нее, чем вы думаете. Неконтролируемый стресс в жизни кошки может привести к различным заболеваниям.

Хищническое поведение

Охотничьи инстинкты — неотъемлемая часть жизни кошки, даже домашней. Поиск пищи, а также решение, где и как ее лучше употребить, — это элементы естественного поведения животного. Важно не лишать домашних котов этой активности.

Вы можете разбрасывать еду по полу или прятать ее в кормушках-головоломках. Меняйте место кормежки, поощряя кошку исследовать новое пространство и манипулировать объектами. Заставив кота больше двигаться и регулярно есть в небольших количествах, можно снизить риск ожирения.

Чтобы имитировать процесс охоты, можно также использовать игры. Заставляйте кошку прыгать и гоняться за игрушкой, которая будет напоминать по форме, текстуре и движениям добычу. Игру всегда следует заканчивать на позитивной для кошки ноте — поимке жертвы.

Другие потребности

Острые когти необходимы кошке для эффективного лазания и защиты, поэтому обязательно предоставьте ей место для затачивания когтей, особенно если вы хотите защитить свою мебель. В дикой природе кошки используют деревья и другие предметы не только для того, чтобы заострять свои когти, но и чтобы оставлять следы для других представителей вида.

Убедитесь, что ваша кошка может спокойно ходить в туалет. Для кошек, как и для людей, это далеко не публичная деятельность. Если ваша кошка справляет нужду в неположенном месте, это значит, что она может быть недовольна своим туалетом.