Экcперт о подорожании доллара: Это может быть не очень хорошая тенденция в экономике 4 28.11.2019, 16:38

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«Зайчик» дешевеет ко всем трем валютам корзины.

Сегодняшние торги снова закончились ростом доллара, евро и российского рубля. Наш «зайчик» дешевеет ко всем трем валютам корзины четвертый день. Причем падение довольно внушительное. Однако на мировых рынках нет резких скачков нефти, каких-либо потрясений, да и в России с рублем все нормально. Почему же тогда растет доллар — разбирался onliner.by.

Только цифры

Если в начале недели на старте торгов американская валюта стоила 2,0501 рубля, то сегодня торги закончились на отметке в 2,1135. Плюс составил 6,34 копейки, у евро — 6,01. Но больше всего подрос российский рубль, он с понедельника подорожал на 7,68 копейки.

— Связан ли нынешний рост доллара, евро и российского рубля с проблемами на мировых рынках и в России?

— На российском валютном рынке сейчас все достаточно спокойно, там нет никаких скачков, не заметны и валютные скачки ни на каких других рынках, — говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — То, что мы наблюдаем с начала недели, — это наша внутренняя история, никак не связанная с внешними рынками.

— Что может спровоцировать такой скачок курса валют?

— С одной стороны, это может быть не очень хорошая тенденция в экономике. С другой — достаточно случайный разовый фактор, связанный с тем, что одному или нескольким крупным по белорусским меркам предприятиям срочно понадобилась валюта в объеме нескольких десятков миллионов долларов. Для того, чтобы, к примеру, оплатить импортный контракт или вернуть валютный кредит.

Если это какая-то экономическая тенденция, то рост валюты может продолжиться. Если это случайный разовый фактор (кому-то просто понадобилась валюта), то эти предприятия закупятся валютой, спрос упадет, курс откорректируется. Какая из этих версий верна, узнаем в ближайшее время. Сейчас более точно не скажешь.

Есть версия, которую мы даже проверить не сможем. Возможно, каким-то предприятиям выделена крупная господдержка, которая выделяется специальным указом под грифом «для служебного пользования». Поэтому информации о них нет. Так вот, может быть вариант, что какая-то организация или предприятие получило существенную господдержку в виде денег и направило эти деньги на покупку валюты. С учетом того, что информация о выделении госпомощи засекречена, гадать об этом мы можем, но вот достоверно сказать нет.

— Может ли этот повышенный спрос быть связан с ростом зарплат?

— Да, у нас была задача, чтобы рост зарплат не превышал рост производительности труда. Но все равно рост реальных зарплат опережает рост производительности. И значительно. В теории это означает риск девальвации. Но зарплата у нас растет с 2016 года. Она росла все это время, и нельзя сказать, что именно на этой неделе валютный рынок прорвало и он стал реагировать на рост зарплат. Это немного не так работает.

— Но такой рост зарплат влиял же в целом на курс?

— Да, если бы его не было, то и курс был бы меньше, потому что, с одной стороны, люди ее бы меньше покупали. Те, у кого есть валютные заначки, еще больше бы продавали валюту. То есть повышение зарплат на курс в принципе влияет. Но вот на то, что валюта резко дорожает по 1% в день, — это вряд ли.

— Сейчас у нас свободные торги и плавающий курс, выходит, есть вероятность, что на следующей неделе, к примеру, курс придет в норму и вернется к значениям до этого скачка?

— Нельзя сказать, что Нацбанк совсем не вмешивается в процесс курсообразования. Как раз таки у нас управляемое плавание. Это не значит, что Нацбанк устанавливает какой-то «математически выверенный курс». Но когда на рынке предложение валюты сильно превышает спрос на нее, тогда Нацбанк немного покупает валюту, чтобы удержать ее от уж очень сильного падения. Когда спрос превышает предложение, а это то, что мы наблюдаем в последние дни, я думаю, Нацбанк немного валюту продает.

Что касается вопроса, вернется доллар к прежним значениями, тут мы возвращаемся к моему ответу на первый вопрос. Все зависит от того, какая природа этого роста. Либо частная история: кому-то срочно понадобилась валюта. Либо по каким-то каналам у нас действительно стало больше рублей в экономике, а из-за этого возник устойчивый спрос на валюту.