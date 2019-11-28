Евродепутат от Литвы: Сегодня Кремлю отправлен четкий сигнал 3 28.11.2019, 16:48

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Бронис Ропе

Европарламент призвал Россию закрыть уголовное дело, возбужденное против сотрудников литовской прокуратуры.

Сегодня Европейским Парламентом была принята резолюция, осуждающая преследование прокуроров и судей в «деле 13 января», которое предприняла Российская Федерация. В январе 1991 года Советский Союз применил военную силу с целью свержения законного правительства Литвы.

В ходе военной агрессии погибло 14 гражданских лиц, более 800 ранено. В марте этого года литовский суд принял решение – бывшие советские служащие признаны виновными в военных преступлениях, преступлениях против человечности и агрессии в отношении Литвы. Российская Федерация с литовским следствием не сотрудничала. В этом году органы Российской Федерации возбудили уголовное дело в отношении судей и прокуроров Литовской Республики, расследовавших «дело 13 января». Cитуацию сайту Сharter97.org прокомментировал евродепутат от Литвы, член Фракции «Зеленые» Европейского Парламента Бронис Ропе:

- Сегодня Кремлю отправлен четкий сигнал, что Европа едина в отстаивании принципа верховенства права и не намерена мириться с проявлениями политически мотивированного уголовного преследования. Европарламент ясно и недвусмысленно призвал Интерпол игнорировать все российские запросы на ордера, связанные с «делом 13 января», а также обратил внимание, что всем государствам-членам не следует передавать России никакие личные данные, которые можно использовать в уголовном процессе против литовских судей, прокуроров, следователей.

Парламентарии подчеркнули, что нельзя мириться с попытками переписывания истории и опровержения преступлений, совершенных Советским Союзом.

Европарламент призвал Россию закрыть уголовное дело, возбужденное против сотрудников литовской прокуратуры, следствия и судов из-за «дела 13 января», а также попросил органы власти России и Беларуси выполнить просьбы Литовской Республики об оказании международно-правовой помощи.