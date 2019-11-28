Северная Корея произвела запуск двух ракет 4 28.11.2019, 17:04

Береговая охрана Японии подтвердила этот факт.

В четверг, 28 ноября, Северная Корея осуществила запуск двух ракет ближнего радиуса действия, сообщили южнокорейские военные.

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на Reuters.

По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), около 5 часов вечера КНДР запустила два снаряда в направлении моря из пусковых установок в прибрежном городе Йонпо.

Согласно оценке JCS, ракеты преодолели 380 км, поднявшись на максимальную высоту 97 км, и упали в море.

Береговая охрана Японии подтвердила, что с территории Северной Кореи запустили снаряд, похожий на ракету.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что снаряд, по всей вероятности, не нарушил воздушное пространство и исключительную экономическую зону Японии.

Запуск совпал с американским Днем благодарения и первой годовщиной испытания Северной Кореей новой межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-15, которая, как утверждается, способна достичь любой цели на континентальной территории США.

Этот запуск стал 13-м испытанием с начала 2019 года.