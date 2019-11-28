В Беларуси за год существенно подорожали молоко, мука и фрукты 4 28.11.2019, 17:16

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Упреждающие меры не приносят плода.

В течение этого года в нашей стране существенно выросли цены на молоко, кисломолочные продукты, масло и другие продукты. Но для некоторых позиций, таких как свинина и макаронные изделия, цены снизились, об этом свидетельствуют данные мониторинга цен ФПБ, сообщает «Белсат».

«Мы настаиваем на том, что в каждом случае необходимо принимать упреждающие меры», – подчеркнула заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

Но меры не приносят плода. По официальным подсчетам, инфляция в Беларуси с начала года до октября составила 3,9%.

По сравнению с ценами декабря прошлого года, молочная продукция, гречка, фрукты и ряд других продуктов существенно подорожали. По данным Белстата, за этот период цены на гречку выросли на 18,4%, увеличились цены на фрукты – 13,9%. Сливочное масло, молоко и молочные изделия стали дороже на 8 – 9%. За календарный год свинина подешевела на 3%.