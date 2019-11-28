Чешский министр прервал свой визит в РФ из-за действий российских властей 1 28.11.2019, 17:25

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Мирослав Томан cчитает действия России недружественным сигналом.

Министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан досрочно завершил свой рабочий визит в РФ из-за отказа местных властей позволить чешской делегации вылететь из Москвы в Казань.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

По словам Томана, действия российских властей заставляют задуматься о том, заинтересована ли российская сторона во взаимном сотрудничестве.

Деловой визит Мирослава Томана начался в понедельник и должен был продлиться до пятницы. Предполагалось, что в среду министр вылетит из Москвы в Казань для переговоров с представителями Татарстана, однако после десяти часов ожидания на вылет делегации был наложен запрет.

"К сожалению, несмотря на предыдущие заверения, российская сторона не выполнила свои обязательства и не позволила нашему самолету вылететь в Казань", - говорится в заявлении пресс-службы Министерства сельского хозяйства.

Как пояснил вице-премьер Ян Гамачек, отказ позволить чешской делегации совершить перелет в Казань мог быть результатом ухудшения отношений между Москвой и Прагой. Гамачек сообщил журналистам, что Томан проинформировал его о досрочном завершении визита 28 ноября.

Чешскому посольству, по его словам, не удалось решить административную проблему, связанную с перелетом, и делегации пришлось вернуться в Чехию.

Тот факт, что поездка завершилась досрочно, было адекватным решением, подчеркнул Ян Гамачек. Он отметил, что сам сталкивался с подобными проблемами, которые удавалось решить в течение "нескольких часов". Поэтому это событие можно рассматривать как сигнал о том, как российская сторона воспринимает отношения с Чехией, считает вице-премьер.