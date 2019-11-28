Всемирный банк: Экономика Беларуси застопорилась 5 28.11.2019, 17:36

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Эксперты рассказали о главных рисках для нее.

Темпы роста белорусской экономики остаются невысокими. Риски для развития создает негибкая структура экономики, стагнация на традиционных рынках экспорта и неопределенность в отношении компенсации за «налоговый маневр». Об этом говорили на презентации полугодового Экономического обзора Всемирного банка для Беларуси, пишет tut.by.

В 2020 году прирост ВВП может составить 0,9%, в 2021-м — 0,5%.

По мнению Всемирного банка, перспективы роста в ближайшие годы остаются слабыми из-за ухудшения условий торговли, ограниченных возможностей по стимулированию внутреннего спроса, а также препятствий структурного характера, сказал экономист Всемирного банка в Беларуси Кирилл Гайдук.

Прогноз основывается на допущении, что Беларусь не получит в ближайшие годы компенсацию за налоговый маневр в нефтяной сфере от России. Ранее эксперты Всемирного банка более оптимистично смотрели на перспективы белорусской экономики и допускали рост на уровне 1-2%.

Глава представительства ВБ в Минске Алекс Кремер посоветовал повышать конкурентоспособность, особенно госпредприятий, и тем самым наращивать объемы и географию экспорта.

Белорусская экономика застопорилась после апрельской истории с «грязной» российской нефтью, из-за чего упал экспорт топлива. Также повлияла отмена поставок темных нефтепродуктов из России и снижение экспортных цен на калийные удобрения, нефть и нефтепродукты.