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Правда о «выборах»
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Белорусские футболисты не будут считаться легионерами в Казахстане

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  • 28.11.2019, 17:41
Белорусские футболисты не будут считаться легионерами в Казахстане
Фото: AFP

Нововведение от кахазстанской федерации футбола.

Членами Исполкома КФФ было принято решение об отмене статуса «невоспитанника казахстанского футбола» футболистам, являющихся гражданами стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), пишет «Трибуна».

Ранее руководителем Казахстанской федерации футбола Адильбеком Джаксыбековым было инициировано предложение о рассмотрении этого вопроса на очередном заседании Исполнительного комитета.


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