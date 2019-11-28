В Армении нашли гробницу настоящей амазонки 28.11.2019, 17:51

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Она принадлежала к военной элите того времени.

По керамике и украшениям, найденным в могиле, археологи датировали ее VIII-VI веками до н.э. По нашим меркам, женщина была совсем молода — около 20 лет. Впрочем, в те времена люди жили быстро и, возможно, своим современникам она юной не казалась. Судя по содержимому могилы, девушка принадлежала к элите тогдашнего общества, пишет «Популярная механика».

Похороненная при жизни была мускулиста и сильна. Вероятно, древняя воительница была лучницей и часто ездила верхом. Раны, ставшие причиной ее смерти, были нанесены каким-то рубящим оружием, вроде меча или топора, в результате трех ударов. Очень вероятно, что они были нанесены разными людьми. Сказать об обстоятельствах ее жизни и смерти что-либо еще пока нельзя.

Останки девушки были найдены в могильнике Бовер I в Лорийской области на севере Армении. 2600 лет назад местность принадлежала Урарту — сильному и воинственному государству, имевшему сложные отношения с соседями и, в конце концов, павшему под их ударами.

О том, что среди воинов Урарту были женщины, ранее не было известно по археологическим памятникам. Теперь это факт. Вполне вероятно, что именно эта девушка и ее вероятные соратницы вдохновили древнегреческих литераторов на создание мифа об амазонках — отважных женщинах-воительницах, живших где-то в Азии.