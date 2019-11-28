Опрос: Сколько процентов украинцев поддерживают Зеленского 3 28.11.2019, 17:54

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Владимир Зеленский

Cоциологи зафиксировали новые тенденции в обществе.

По данным опроса Киевского международного института социологии, в ноябре рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского составил 52%, пишет «Новое время».

Данные опроса свидетельствуют, что 19% респондентов негативно относятся к Зеленскому.

В КМИС отметили, в течение осени доля тех, кто положительно относится к Зеленскому, снижалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября.

В то же время растет количество тех, кто негативно относится к Зеленскому: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, 19% в конце ноября.

По данным КМИС, по сравнению с началом ноября на 10% стало меньше тех, кто одобряет работу Зеленского (с 64% до 54%), и на 13% возросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%).

Опрос проводился с 22 по 25 ноября методом телефонного интервью с использованием компьютера.

В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

По его данным, деятельность Зеленского и его команды 62% граждан Украины оценивают позитивно (19% - полностью позитивно, 43% в основном позитивно).

Негативные оценки дали 24%, что в два раза больше, чем в августе.

По словам директора фонда Демократические инициативы Ирины Бекешкиной, соцопрос зафиксировал ряд негативных тенденций.