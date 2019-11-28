Мы — сила Максим Винярский

28.11.2019, 17:56

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

По улицам Вильнюса шел единый и непокоренный белорусский народ.

«Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие — как часовые». Эти слова из песни стали пророческими для нас.

Повстанцы 1863-64 годов, как настоящие борцы за свободу, вернулись как раз тогда, когда угроза утраты независимости наиболее велика. Когда власти, обязанность которых сохранять и усиливать государство, торгуют им втайне от своего народа. Договариваются с теми, кто топил в крови восстание 1863 года и прятал от нас тела его руководителей.

Казалось бы, могилы повстанцев навсегда утеряны, но случилось чудо — по другому это назвать сложно — и они вернулись. Кастусь Калиновский спустя 150 лет сумел сделать то, за что боролся. То, что не смогли сделать ни политики, ни чиновники, ни художники. По улицам Вильнюса гордо шел единый и непокоренный белорусский народ. Тот же самый, что выходил на Площадь в Минске в 2001-ом, 2006-ом и 2010-ом. Тот же самый, что громко заявил о себе весной 2017-го. Тот народ, который готов и словом, и делом сражаться за свою страну.

Тысячи флагов и океан светлых лиц увидели мы 22 ноября во время перезахоронения повстанцев. Благодаря этому славному событию мы точно знаем, что можем быть единым кулаком, единой силой. И препятствие этому существует только в наших головах. Теперь мы точно знаем, что можем быть сильными, если пожелаем, что каждый из нас не один на один с врагом. Все зависит только от нас.

Максим Винярский, специально для Charter97.org