закрыть
28 ноября 2019, четверг, 18:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Видеофакт: Японские депутаты провели заседание в шлемах

2
  • 28.11.2019, 18:28
Видеофакт: Японские депутаты провели заседание в шлемах
Тадамори Осима

В парламенте Японии депутаты отработали свои действия на случай землетрясения.

Депутаты японского парламента во время заседания находились в специальных пластиковых шлемах. Таким образом они отработали действия при землетрясении, сообщает Voice of America.

Первым шлем надел спикер Тадамори Осима. Его примеру последовали и остальные парламентарии.

Осима также напомнил коллегам правила поведения во время буйства стихии.

"Если что-нибудь случится во время парламентской сессии, пожалуйста, быстро наденьте на голову защитный шлем и сохраняйте спокойствие", - сказал спикер.

Спецсредства в парламент Японии ввели два года назад. Шлемы хранятся под креслами депутатов.


популярное за неделю

Мнение

«Цап-царап» провалился в спорте
«Цап-царап» провалился в спорте Игорь Эйдман
Большой полет в черную дыру
Большой полет в черную дыру Владимир Халип
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев