Видеофакт: Японские депутаты провели заседание в шлемах

Видеофакт: Японские депутаты провели заседание в шлемах2
- 28.11.2019, 18:28
В парламенте Японии депутаты отработали свои действия на случай землетрясения.
Депутаты японского парламента во время заседания находились в специальных пластиковых шлемах. Таким образом они отработали действия при землетрясении, сообщает Voice of America.
Первым шлем надел спикер Тадамори Осима. Его примеру последовали и остальные парламентарии.
Осима также напомнил коллегам правила поведения во время буйства стихии.
"Если что-нибудь случится во время парламентской сессии, пожалуйста, быстро наденьте на голову защитный шлем и сохраняйте спокойствие", - сказал спикер.
Спецсредства в парламент Японии ввели два года назад. Шлемы хранятся под креслами депутатов.