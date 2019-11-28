Ученые назвали безопасную дозу алкоголя 28.11.2019, 18:31

Немецкие специалисты рассказали, сколько алкоголя можно выпивать женщинам и мужчинам без вреда для здоровья.

Немецкие ученые рассказали, сколько алкоголя без вреда для здоровья можно выпить в день.

Об этом сообщает gazeta.ru.

Так, без значительных последствий для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, что эквивалентно 0,3 л пива или бокалу вина, а мужчинам – не больше 24 г или 0,6 л пива.

Кроме того, нужно проводить по крайней мере два дня в неделю, не употребляя алкоголь.

При этом ученые отметили, что для сохранения здоровья желательно вообще не употреблять алкоголь, так как его употребление подавляет усвоение витаминов и питательных веществ в организме, что приводит к многочисленным заболеваниям. Также повышается риск развития рака.