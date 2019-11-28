Российские нефтяники выступили против продления сделки с ОПЕК 28.11.2019, 18:44

Действующее соглашение истекает в марте 2020 года.

Российские нефтяные компании единодушно выступают против продления сделки со странами ОПЕК о сокращении добычи.

Соглашение ОПЕК+, подписанное в конце 2016 года и с тех продлевавшееся пять раз, истекает в марте 2020 года. Через неделю, 6 декабря, в Вене саммит стран-участниц должен решить его дальнейшую судьбу, передает finanz.ru.

Государства ОПЕК во главе с Саудовской Аравией выступают за то, чтобы уже декабре утвердить расширение срока сделки на 3 или 6 месяцев и до июня или сентября 2020 года продолжать качать на 1,2 млн баррелей меньше, чем в октябре прошлого года.

Но российские нефятники не поддерживают эту идею, рассказали ТАСС участники состоявшегося в четверг совещания в Минэнерго.

«Общее наше консолидированное мнение: никаких резких движений сейчас делать нельзя», - сказал член совета директоров «Иркутской нефтяной компании» Сергей Донской: сделка действует еще четыре месяца, и только после окончания этого срока следует принимать решение.

«Мы все предложили, что мы остаемся в сделке с теми же квотами, а в конце I квартала встречаемся и обсуждаем», - подтвердил первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов. Он добавил, это общее мнение, однако какое в итоге будет принято решение, пока неясно.

Представители «Зарубежнефти», «Роснефти» и «Татнефти» ничего не сообщили об итогах встречи, а глава Минэнерго Александр Новак предпочел сохранить таинственный ореол. С чем именно российская делегация поедет на саммит в Вену - «пока тайна», сказал он.

Как сообщил ТАСС источник, знакомые с ситуацией, Россия хочет добиться поблажек в выполнении квоты, которая требует удерживать добычу на 228 тысяч баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 года.

Речь идет о том, чтобы исключить из российского лимита газокондесат, добыча которого растет в последние месяцы. По словам Новака, такого решения «пока нет», но это «важный» для России вопрос, который, «возможно будет учтен». Пока же Россия продолжает саботировать сделку, превышая отведенную ей квоту, как это уже делают Ливия и Ирак. За 10 месяцев, что действует соглашение в его нынешнем виде, РФ лишь дважды выполнила свои обязательства - в июне и июле, когда простаивал трубопровод «Дружба», обеспечивающий 20% российской нефтяного экспорта. В сентябре квота была выполнена на 88%, в октябре - на 73%.

Позиция российских нефтяников понятна: добровольно отказываясь от добычи, традиционные производители нефти преподносят подарок сланцевым компаниям США, которые занимают рыночные ниши и выводят добычу на новые исторический рекорды.

На минувшей неделе, по данным американского Минэнерго, в Штатах добывалось 12,9 млн баррелей в сутки - на 1,2 млн больше, чем год назад. Экспорт достиг 3,48 млн баррелей в сутки, прибавив 40% относительно прошлого года.

Но отказ продлевать сделку может ударить по ценам на рынке, который уверен в том, что пролонгация неизбежна: такой прогноз дают 34 из 35 аналитиков, опрошенных Bloomberg.

По оценкам МЭА, чтобы сбалансировать рынок и не допустить избытка предложения ОПЕК и России нужно не просто соглашаться на продление, а сокращать добычу еще сильнее. При нынешних масштабах производства в 2020 году добыча нефти превысит спрос на 1 млн баррелей в день, оценивает агентство.

Вопреки позиции нефтяников, Россия, как и другие участники ОПЕК+, будет вынуждена продлить или даже ужесточить существующие ограничения по добыче нефти, пишут аналитики Credit Suisse: в противном случае на рынке появится избыток «в связи со стабильными поставками из стран, не входящих в ОПЕК, в частности, США (сланцевая нефть)».