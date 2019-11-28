The Economist: Куда Мадуро завел Венесуэлу 28.11.2019, 19:08

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Бумажные деньги Венесуэлы бесполезны, люди ищут виртуальное золото онлайн игр.

Коррупция, некомпетентность и санкции опустошили нефтяную промышленность Венесуэлы - основной источник твердой валюты страны. Но экономический кризис в Венесуэле способствовал росту другого: "выращивание" виртуального золота в искусственных мирах, создаваемых онлайн играми. Венесуэльцы часами играют в многопользовательские ролевые онлайн-игры (MMORPG), чтобы добывать золотые монеты (валюта в RuneScape) или хрустальные (Tibia). Они продают их за реальные деньги через посреднические сайты другим игрокам, которые тратят их на такие виртуальные ценности, как оружие, броня и магические зелья, пишет журнал The Economist (перевод - zn.ua).

Венесуэльцы, играющие в RuneScape, могут зарабатывать от 500 тысяч до двух миллионов золотых монет в час за счет массового убийства драконов и массового производства рун. По текущим обменным курсам 1 миллион монет стоит около 50 центов. Золотодобытчик может зарабатывать 40 долларов в месяц, это чистая сумма в стране, где минимальная заработная плата составляет 7,50 долларов в месяц. Некоторые геймеры обменивают монеты на биткойны, которые, хотя и более волатильны, чем большинство традиционных валют, более стабильны, чем боливары Венесуэлы. (Добыча настоящего золота, частично незаконного, является еще одним источником дохода для отчаявшихся венесуэльцев.)

Такая торговля не нова. Это началось в игровых залах Южной Кореи в конце 1990-х годов. В Китае в середине 2000-х годов около 50 тысяч "золотых ферм" добывали виртуальное золото круглосуточно. Фермеры коллективно заработали сотни миллионов не облагаемых налогом долларов.

Разработчики игры сопротивлялись. Они утверждают, что такие "фермеры" не играют в эту игру. Некоторые взламывают аккаунты других людей и крадут их виртуальное золото. Избыток золотодобычи может вызвать внутриигровую инфляцию, хотя и меньше, чем 200 000%, которые МВФ прогнозирует для Венесуэлы в этом году. Некоторые поставщики бесплатных игр сами продают виртуальное золото, и им не нравится конкуренция со стороны нелицензированных золотодобытчиков.

После своего расцвета в 2000-х годах золотодобыча сократилась. MMORPG стали менее популярными. Разработчики игр усилили свои команды. EBay, где геймеры выставляли на аукцион виртуальные товары, запретил золотодобычу, как и Южная Корея. В последнее время, однако, в MMORPG снова играют и золотодобытчики в пострадавшей от кризиса Венесуэле быстро получают прибыль.

Это снизило покупательную способность золотых монет на Grand Exchange, рынке RuneScape, где игроки могут покупать виртуальные предметы первой необходимости, такие как уголь, кленовые бревна, скимитары и шкуры зеленых драконов (которые можно превратить в броню). Когда в этом году в Венесуэле произошли перебои с электричеством, продажи этих товаров резко упали. Это связано с тем, что "фермеры" без электричества не могли производить золото, а отсутствие виртуальной монеты привело к росту цен.

И все же индустрия не умрет. Хотя разработчики игр хотят, чтобы онлайн игры были соревнованиями мастерства и самоотдачи, незаконные рынки будут формироваться везде, где есть спрос и предложение (истина, о которой забыли социалистические лидеры Венесуэлы). Когда один сайт-посредник закрывается, появляется новый, чтобы заменить его. Ресурсы, необходимые для закрытия каждого мелкого венесуэльского "золотодобывающего" предприятия, слишком велики, чтобы сделать это экономически эффективным.

Недавнее переиздание World of Warcraft Classic, в который можно играть онлйан, вероятно даст золотодобывающей промышленности еще один толчок. И пока в реальной Венесуэле трудно зарабатывать на жизнь, многие венесуэльцы будут трудиться в виртуальном мире.