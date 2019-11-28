Минское «Динамо» подписало контракт с канадским вратарем 2 28.11.2019, 19:16

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Дэнни Тейлор

Соглашение рассчитано на два сезона.

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" подписал контракт с канадским вратарем Дэнни Тейлором, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на два сезона.

Канадец прибыл на просмотр в клуб в начале ноября и успел провести одну игру. По итогам просмотра клуб решил подписать с ним полноценный контракт.

Тейлор уже играл в минском "Динамо" в сезоне 2014/2015 годов. В том сезоне канадский голкипер обеспечил динамовцам 9-матчевую победную серию на ключевом отрезке в декабре.

Кроме "Динамо" канадец выступал в "Лос-Анджелесе", "Калгари", "Оттаве", "Гамбурге", "Ферьестаде", "Медвещаке", "Спарте" и "Сибири".