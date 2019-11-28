Европа отказалась помогать «Северному потоку» 3 28.11.2019, 19:34

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Еврокомиссия встала на сторону Польши в споре с «Газпромом».

Еврокомиссия (ЕК) не собирается обжаловать решение Европейского суда юстиции, согласно которому «Газпром» может использовать мощности газопровода Opal — сухопутного продолжения «Северного потока» — только на 50 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя ЕК Анна-Кайсу Итконен.

Раньше «Газпром» мог использовать газопровод на полную мощность на основании постановления Еврокомиссии, выданного в 2016 году. Однако в сентябре 2019-го Польша оспорила решение в Европейском суде, заявив, что полный доступ российской компании к газопроводу нарушает принцип энергетической солидарности.

Суд встал на сторону Польши, несмотря на то, что «Газпром» является единственным поставщиком газа в «Северный поток». При этом польская сторона не скрывала, что реальной целью тяжбы было желание сохранить транзит газа через Украину. После вступления решения в силу российская компания действительно была вынуждена увеличить прокачку газа через украинскую газотранспортную систему.