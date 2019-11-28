закрыть
28 ноября 2019, четверг, 22:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Европа отказалась помогать «Северному потоку»

3
  • 28.11.2019, 19:34
  • 3,016
Европа отказалась помогать «Северному потоку»

Еврокомиссия встала на сторону Польши в споре с «Газпромом».

Еврокомиссия (ЕК) не собирается обжаловать решение Европейского суда юстиции, согласно которому «Газпром» может использовать мощности газопровода Opal — сухопутного продолжения «Северного потока» — только на 50 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя ЕК Анна-Кайсу Итконен.

Раньше «Газпром» мог использовать газопровод на полную мощность на основании постановления Еврокомиссии, выданного в 2016 году. Однако в сентябре 2019-го Польша оспорила решение в Европейском суде, заявив, что полный доступ российской компании к газопроводу нарушает принцип энергетической солидарности.

Суд встал на сторону Польши, несмотря на то, что «Газпром» является единственным поставщиком газа в «Северный поток». При этом польская сторона не скрывала, что реальной целью тяжбы было желание сохранить транзит газа через Украину. После вступления решения в силу российская компания действительно была вынуждена увеличить прокачку газа через украинскую газотранспортную систему.


популярное за неделю

Мнение

«Цап-царап» провалился в спорте
«Цап-царап» провалился в спорте Игорь Эйдман
Большой полет в черную дыру
Большой полет в черную дыру Владимир Халип
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев