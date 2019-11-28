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«Натуральный каток»: в Минске на дорогах гололедица

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  • 28.11.2019, 19:43
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«Натуральный каток»: в Минске на дорогах гололедица

Горожан просят воздержаться от поездок на авто.

В некоторых районах Минска скользко. Дорожные службы уже проводят противогололедную обработку проезжей части и пешеходных дорожек, передает tut.by.

Как сообщает pogoda.by, в Минске сегодня слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Это уже заметили и пользователи.

Агентство «Минск-Новости» сообщает, что дорожные службы уже отреагировали на понижение температуры и обрабатывают проезжую часть и пешеходные дорожки против гололеда. В первую очередь — магистральные улицы.

Горожан просят воздержаться от поездок на авто, в ином случае — будьте осторожны за рулем!

На завтра, 29 ноября, Белгидромет прогнозирует такую погоду в Минске: туман, ночью и утром — осадки, днем — кратковременный дождь. По республике ожидается туман, ночью и утром по восточной половине страны на отдельных участках дорог гололедица.


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