«Натуральный каток»: в Минске на дорогах гололедица

«Натуральный каток»: в Минске на дорогах гололедица9
- 28.11.2019, 19:43
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Горожан просят воздержаться от поездок на авто.
В некоторых районах Минска скользко. Дорожные службы уже проводят противогололедную обработку проезжей части и пешеходных дорожек, передает tut.by.
Как сообщает pogoda.by, в Минске сегодня слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Это уже заметили и пользователи.
Нормально так подлетел на тротуаре, ноги выше головы 😬— Серёжа (@Sergei0300) 28 ноября 2019 г.
Лічыце мяне трусам, але з-за галалёду пакінуў тачку дома— Антось Мартыненка (@MartynenkoAnton) 28 ноября 2019 г.
На улице натуральный каток— Дэйли Минск (@Daily_minsk) 28 ноября 2019 г.
я навернулась pic.twitter.com/KWevQSVRVI— твоя жирная мечта (@drolisa) 28 ноября 2019 г.
Агентство «Минск-Новости» сообщает, что дорожные службы уже отреагировали на понижение температуры и обрабатывают проезжую часть и пешеходные дорожки против гололеда. В первую очередь — магистральные улицы.
Горожан просят воздержаться от поездок на авто, в ином случае — будьте осторожны за рулем!
На завтра, 29 ноября, Белгидромет прогнозирует такую погоду в Минске: туман, ночью и утром — осадки, днем — кратковременный дождь. По республике ожидается туман, ночью и утром по восточной половине страны на отдельных участках дорог гололедица.
#Белгидромет #желтыйуровень #минск #беларусь #minsk #belarus #danger #november #осень #ноябрь #autumn— Белгидромет (Belhydromet) (@belgidromet) 28 ноября 2019 г.
Желтый уровень опасности.https://t.co/3TowiezcoX pic.twitter.com/2mXqTSTdUZ