«Натуральный каток»: в Минске на дорогах гололедица 9 28.11.2019, 19:43

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Горожан просят воздержаться от поездок на авто.

В некоторых районах Минска скользко. Дорожные службы уже проводят противогололедную обработку проезжей части и пешеходных дорожек, передает tut.by.

Как сообщает pogoda.by, в Минске сегодня слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Это уже заметили и пользователи.

Нормально так подлетел на тротуаре, ноги выше головы 😬 — Серёжа (@Sergei0300) 28 ноября 2019 г.

Лічыце мяне трусам, але з-за галалёду пакінуў тачку дома — Антось Мартыненка (@MartynenkoAnton) 28 ноября 2019 г.

На улице натуральный каток — Дэйли Минск (@Daily_minsk) 28 ноября 2019 г.

Агентство «Минск-Новости» сообщает, что дорожные службы уже отреагировали на понижение температуры и обрабатывают проезжую часть и пешеходные дорожки против гололеда. В первую очередь — магистральные улицы.

Горожан просят воздержаться от поездок на авто, в ином случае — будьте осторожны за рулем!

На завтра, 29 ноября, Белгидромет прогнозирует такую погоду в Минске: туман, ночью и утром — осадки, днем — кратковременный дождь. По республике ожидается туман, ночью и утром по восточной половине страны на отдельных участках дорог гололедица.