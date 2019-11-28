В Беларуси запретят пластиковую посуду в заведениях общепита 3 28.11.2019, 20:05

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Запрет начнет действовать с 1 января 2021 года.

В Беларуси вводят запрет на использование и продажу некоторой одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Власти должны в ближайшее время определить, какая конкретно одноразовая посуда попадет под запрет. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 797 от 27 ноября. Запрет начнет действовать с 1 января 2021 года, сообщают в МАРТ.

«Требования документа направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, приема и хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования в течение их срока службы (срока годности)», — уточняют в МАРТ.

Запрет на использование и продажу в общепите одноразовой пластиковой посуды введут в соответствии с перечнем, который должно разработать Министерство антимонопольного регулирования и торговли в течение трех дней после официального опубликования постановления Совмина. Документ уже зарегистрирован на Национальном правовом интернет-портале.

Сейчас ведомство анализирует рынок посуды в секторе общественного питания, чтобы подготовить список одноразовой пластиковой посуды, которую запретят использовать и продавать в объектах общественного питания.

Ранее МАРТ запрашивал в Минздраве, Минжилкоммунхозе, Госстандарте, Минприроды и у бизнеса информацию относительно исключения использования в объектах общепита одноразовой пластиковой посуды.

Как в Беларуси борются с пластиком в торговле и общепите

Ранее сообщалось, что правительство готово рассмотреть финансовые стимулы для ускоренного перехода на бумажную упаковку. Одним из стимулов для производителей экологичной упаковки могут стать дешевые кредиты.

Власти ранее откорректировали ассортиментный перечень товаров, которые обязательно должны быть в магазинах. В их число включили бумажные пакеты, одноразовую посуду и столовые приборы из бумаги. Требование касается не только магазинов, но также павильонов и автозаправок. При этом власти урезали для торговли минимальный набор пакетов и одноразовой посуды из пластика. Но позже выяснилось, что бумажные подарочные пакеты также засчитываются как товар из обязательного ассортиментного перечня. Поэтому не все торговые сети закупили бумажные упаковочные пакеты.

В Беларуси также решили увеличить плату за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды для производителей и поставщиков оной в 2 раза — со 180 рублей за тонну пластика до 360. Сделать это собираются для того, чтобы простимулировать бизнес, который использует неэкологичную тару для упаковки своей продукции, организовать ее сбор.

Стоит напомнить, что в Беларуси в 2019 году принята директива № 7, в которой говорится о поэтапном снижении количества полиэтиленовой упаковки и замещении ее упаковкой безопасной, в том числе из стекла и бумаги.