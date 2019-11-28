Как белорусы теряют деньги из-за невнимательности ГАИ 2 28.11.2019, 20:25

3,639

Почему при проверке и снятии с учета авто работники ГАИ не проверяют VIN?

Два года назад Татьяна Крень приобрела автомобиль. С тех пор автомобиль попросту стоит у дома и гниет.

«Никаких сомнений автомобиль при покупке не вызывал. Документы были в порядке и VIN соответствовал документам. Но при постановке на учет выяснилось, что данный VIN не соответствует этому авто. То есть он перебит», – рассказывает «Белсату» Татьяна Крень.

Через два месяца экспертиза выяснила: часть кузова, на которой выбит идентификационный номер, была заменена, и машину не зарегистрировали. У Татьяны тогда возник вопрос: почему же при проверке и снятии с учета этого автомобиля работники ГАИ этого не обнаружили? Женщина написала жалобу в Министерство внутренних дел.

«Я получила ответ, в котором написано, что решение об отказе в осуществлении административной процедуры оставить без изменений, – говорит Татьяна. – А административную жалобу оставить без удовлетворения».

Случайно Татьяна узнала, что в Минске прошло судебное заседание, где оплатить растаможку ее автомобиля обязали предыдущего собственника.

«50% зарплаты государство с меня удерживает. Последнюю зарплату – 169 рублей к выплате. А Татьяну мне по-человечески очень жаль. Но я приобрел такой автомобиль. Мне его отремонтировали и что-то там сделали. И обвинили в том, что я неправильно въехал на территорию Республики Беларусь. Я им объясняю: так тогда на границе? Я на нем пять лет по Беларуси ездил, а после решил попросту продать!», – говорит Сергей Мурач, продавший Татьяне автомобиль.

У Татьяны конфисковали транзитные номера и аннулировали все существующие документы на машину. Ей предложили оплатить растаможку автомобиля, и только после этого она получит возможность зарегистрировать купленное транспортное средство.

«Есть определенные нормативно-правовые акты, которых необходимо придерживаться. По данному случае проводились судебные разбирательства, было принято решение. По-человечески я могу понять! Если она имеет желание, то может к нам обратиться повторно. Мы всегда рады!», – говорит руководитель регистрационно-экзаменационного отделения Кобринского ГАИ Андрей Игнатюк.

Юрист abw.by Евгений Грачев, комментируя случай Татьяны Крень, говорит, что иск в суд о признании права собственности на автомобиль – единственный выход из ситуации.

«Если данный автомобиль не находится в розыске, суд может оставить его за конкретным собственником. В этом случае могут зарегистрировать автомобиль с пометкой в техпаспорте, что VIN изменен на другой», – объясняет юрист.

Грачев добавляет, что сегодня защитить себя от ситуации, в которой оказалась Татьяна, почти невозможно, так как качество подделок очень высоко, и обнаружить их без экспертной проверки очень трудно.

«К сожалению, здесь все сводится к качеству проверки, которую проводит ответственное лицо ГАИ при регистрационных действиях», – отмечает Евгений Грачев.