закрыть
28 ноября 2019, четверг, 22:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Сестра Милевского: Артем до сих пор празднует чемпионство

1
  • 28.11.2019, 20:43
  • 1,408
Сестра Милевского: Артем до сих пор празднует чемпионство
Артем Милевский

Ксения Милевская рассказала, как ее брат празднует завоевание титула чемпиона Беларуси.

Сестра форварда брестского "Динамо" Артема Милевского Ксения рассказала, как ее брат празднует завоевание титула чемпиона Беларуси.

"У команды было свое празднование. Видела Артема сегодня — он до сих пор празднует (разговор состоялся 26 ноября — прим.). Думаю, будет праздновать до начала следующего чемпионата.

В кругу семьи мы еще не отмечали. Когда все вместе соберемся, это дело обязательно отпразднуем.

У нас бывали какие-то мелкие радости, но чтобы такое. Видимо, последние большие триумфы связаны еще с Киевом. Все главные моменты касались киевского "Динамо", — цитирует Ксению football24.ua.


популярное за неделю

Мнение

«Цап-царап» провалился в спорте
«Цап-царап» провалился в спорте Игорь Эйдман
Большой полет в черную дыру
Большой полет в черную дыру Владимир Халип
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев