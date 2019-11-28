Как 9 декабря увидеть Париж и… 2 Игорь Яковенко

28.11.2019, 21:01

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Игорь Яковенко

Так сошлось, что 9 декабря в Париже пройдут встреча «нормандской четверки» и заседание Исполкома WADA.

Понедельник 9 декабря 2019 года станет для Владимира Путина тяжелым днем. Не только для него, но для него особенно. Так сошлось, что в этот день в Париже состоятся два события:встреча "нормандской четверки" и заседание Исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Если ход и результаты "нормандской четверки" станут тяжелым испытанием, прежде всего, для президента Украины Владимира Зеленского, то последствия решений Исполкома ВАДА могут обернуться неслыханным позором для России. Которая и есть Путин, о чем всем стало известно с легкой руки его холуев.

Решения, которые могут превратить путинскую Россию в мировое чучело, подготовил ключевой комитет ВАДА. Вот эти предложения, которые исполком ВАДА рассмотрит 9 декабря:

- отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Ключевой комитет ВАДА дал такие рекомендации исполкому организации из-за подозрений, что базой данных Московской антидопинговой лаборатории манипулировали;

- не пускать Россию на Олимпийские и Паралимпийские игры, любые чемпионаты мира, организованные стороной, подписавшей антидопинговый кодекс ВАДА, и другие крупные соревнования. Под это ограничение, в частности, может попасть чемпионат мира по футболу, поскольку ФИФА входит в число тех, кто подписал кодекс ВАДА. При этом в списке тех, кто подписал кодекс, не значится УЕФА, организатор чемпионата Европы по футболу;

- до крупных соревнований предлагается допускать только "чистых" российских спортсменов, которых не подозревали в приеме допинга. Российским спортсменам, допущенным до соревнований, позволят выступать под нейтральным флагом. В случае победы атлетов на соревнованиях российский гимн звучать не будет. В рекомендациях комитета предлагается запретить поднимать флаг России на любом крупном соревновании, организованном в период четырехлетнего запрета;

- запретить России проводить любые международные соревнования в течение четырех лет. Если Россия ранее получила право провести мероприятие, то оно должно быть отозвано, сказано в рекомендациях комитета;

- запретить России претендовать на проведение Летней Олимпиады в 2032 году;

- запретить руководителям Олимпийского и Паралимпийского комитетов России работать в любых организациях, подписавших антидопинговый кодекс ВАДА.

Если хотя бы часть этих предложений исполком ВАДА примет и сможет продавить в МОК и в других международных спортивных организациях, то Россия (а мы же помним, что это второе имя Путина, не так ли?) получит весьма увесистую и чувствительную оплеуху.

Россия далеко не единственная страна, которая попадала под санкции. В начале 90-х жесткие санкции были введены против спортсменов Югославии. Несколько десятилетий мировой спорт бойкотировал ЮАР. В 2015 ВАДА грозила кулаком не только России, но и Аргентине, Украине, Боливии, Андорре и Израилю. Но есть два отличия, которые делают российский случай уникальным. Только в России допинг стал государственной политикой, при которой баночки с мочой подменяются офицерами тайной политической полиции, подчиняющейся лично президенту. И только Россия воспринимает спорт как полный аналог Великой Отечественной войны, а санкции как мировой заговор.

Поэтому, когда в программе "Вечер" Владимира Соловьева украинский "политолог" Вячеслав Ковтун, которого приглашают исключительно для того чтобы в него плевать, вдруг вместо того, чтобы послушно играть роль плевательницы, стал говорить о ВАДА и грозящих России санкциях, это вызвало у Соловьева и его "экспертов" настоящую истерику. Ковтуна топтали всей студией. Поскольку почва ВАДА и санкций была не слишком пригодна для топтания "политолога" Ковтуна, его быстро отволокли в любимый пыточный подвал Соловьева под названием "бандеровщина" и "украинский нацизм". Именно в этом темном помещении с холодными осклизлыми стенами и полом покрытом лужами крови Соловьев любит отдыхать, предаваясь своему главному хобби: украинофобии и грезам о том, как он медленно, с наслаждением пытает каждого украинца и Украину в целом, жадно впитывая каждый стон пытаемых.

"Политолога" Ковтуна Соловьеву помогал пытать "востоковед" Семен Багдасаров, который сначала долго орал про "бандеровцев" и про те зверства, которые они творили, смакуя подробности, особенно те что касались истязаний женщин и девушек. "Эта ситуация (борьба украинских националистов с НКВД – И.Я.) не прекращалась с концом Великой отечественной войны!" - вопил Багдасаров, брызгая слюной на Ковтуна. И тут же вдогонку: "Началось все это со времен Хрущева!".

Не будем придираться к таким пустякам как то, что "времена Хрущева" начались спустя 8 лет после конца войны. Но какое отношение события середины прошлого века имеют к предстоящему саммиту "нормандской четверки" и почему за то, что происходило в прошлом тысячелетии на территории Украинской ССР, должен отвечать в студии России-1 персонально "политолог" Ковтун? Ответить на эти вопросы пытаемый Ковтун не мог и только мычал что-то невнятное про то, что этого Бандеру он в глаза не видел.

Не помогало. "Бандеровский недобиток! Ты – огузок Гитлера!! Вы – твари!! В глаза мне смотри!!!" - Соловьев наслаждался, дорвавшись до бесплатного. "Бабий Яр! Звери!! Ты – чмо собачье!!!" - не отставал от него "востоковед" Багдасаров.

Помимо истязаний "политолога" Ковтуна в студии Соловьева долго и с удовольствием глумились над президентом Украины Зеленским. Сначала Соловьев стал показывать кадры, в которых Зеленский, якобы" подражает своим собеседникам, "зеркаля" их позы. В кадре Зеленский и Трамп. Оба сидят в креслах. "Вот смотрите, смотрите! Трамп сидит и Зеленский тоже сидит! Потому что "зеркалит"! Это он от неуверенности в себе!" - радовался Соловев. Потом Соловьев показал, как Зеленский и Лукашенко сидят рядом в креслах и торжествующе подвел итог, мол, Зеленскому нельзя встречаться с Путиным, поскольку он ему тоже станет подражать. Видимо, чтобы угодить Соловьеву, Зеленский на встрече с Трампом должен был стоять, а на встрече с Лукашенко лечь на пол…

В редких просветах между кликушеством про засилье "нацистов" в Украине в студии "Вечера" говорили о том, с чем на саммит 9.12.2019 едет Путин и что, по их мнению должен сделать Зеленский.

Владимир Корнилов, в прошлом украинский, ныне российский "политолог", с недавних пор гражданин России: "Путин едет убедить Зеленского вести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР". Очевидно, что с точки зрения Корнилова, одного из самых лютых ненавистников Украины, это было бы фантастическим успехом для Путина, если бы Зеленский вдруг сошел с ума и стал вести прямые переговоры с террористами "ЛДНР".

Те же советы попытался дать президенту Украины еще один украинский "политолог" Василь Вакаров. "Я говорил Зеленскому - съезди в Донецк, съезди в Луганск!" - делился воспоминаниями Вакаров с интонациями терпеливого дядюшки, который пытается направить на путь истинный непутевого племянника и все еще не теряет надежды на его исправление.

В понедельник 9 декабря у Зеленского будет как минимум 4 (четыре) способа совершить политическое самоубийство.

Во-первых, поддаться на газовую тематику и утонуть в ней. Вполне вероятно, что Путин эту ловушку Зеленскому расставит.

Во-вторых, дать согласие на выборы на Донбассе до установления контроля над украино-российской границей.

В-третьих, согласиться на полную амнистию для всех боевиков, включая тех, у кого руки по локоть в крови.

В-четвертых, пойти на прямые переговоры с главарями "ЛДНР". Именно этого Путин станет, видимо, добиваться с особой настойчивостью. И именно этого надо стремиться избежать.

Вне зависимости от отношения к Зеленскому, его политическое самоубийство станет очень плохой новостью для Украины. Украина, конечно, переживет Зеленского, но его провал приведет к хаосу. А это именно то, чего добивается в Украине Путин.

Игорь Яковенко, blogspot.com