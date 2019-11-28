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Правда о «выборах»
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Опрос: Большинство украинцев считают Зеленского более эффективным президентом, чем Порошенко

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  • 28.11.2019, 21:16
Опрос: Большинство украинцев считают Зеленского более эффективным президентом, чем Порошенко
Владимир Зеленский

Зеленского считает эффективнее предшественника преимущественно молодежь.

Граждане Украины считают Владимира Зеленского более эффективным президентом, чем его предшественник Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные проведенного в ноябре опроса Социологической группы "Рейтинг".

Вариант "более эффективный" выбрали 53% респондентов, "менее эффективный" – 15%.

Не увидели изменений 22% опрошенных, еще 10% не смогли ответить.

Украинцы, считающие Зеленского более эффективным, чем Порошенко, проживают преимущественно на востоке и юге страны (по 61%) и имеют возраст от 18 до 29 лет (67%).

Социологическое исследование проводилось с 20-го по 24 ноября методом личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 2500 человек. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур президентских выборов в 2019 году. По данным Центризбиркома, за Зеленского проголосовало 13 541 528 украинцев, за его оппонента – 4 522 450.


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