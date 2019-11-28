Опрос: Большинство украинцев считают Зеленского более эффективным президентом, чем Порошенко 4 28.11.2019, 21:16

Владимир Зеленский

Зеленского считает эффективнее предшественника преимущественно молодежь.

Граждане Украины считают Владимира Зеленского более эффективным президентом, чем его предшественник Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные проведенного в ноябре опроса Социологической группы "Рейтинг".

Вариант "более эффективный" выбрали 53% респондентов, "менее эффективный" – 15%.

Не увидели изменений 22% опрошенных, еще 10% не смогли ответить.

Украинцы, считающие Зеленского более эффективным, чем Порошенко, проживают преимущественно на востоке и юге страны (по 61%) и имеют возраст от 18 до 29 лет (67%).

Социологическое исследование проводилось с 20-го по 24 ноября методом личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 2500 человек. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур президентских выборов в 2019 году. По данным Центризбиркома, за Зеленского проголосовало 13 541 528 украинцев, за его оппонента – 4 522 450.