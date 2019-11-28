В Боровлянах построят еще один крупный жилой комплекс 28.11.2019, 21:29

Иллюстрационное фото

Местные жители против.

Казалось бы, период масштабной застройки деревни Боровляны под Минском уже позади. Ведь в 2016 году сам президент потребовал прекратить возведение многоэтажек в Минском районе, где за три года до этого построили 1 миллион квадратных метров жилья. И вот на днях стало известно о новом проекте: в районе улицы 40 лет Победы в Боровлянах проектируется крупный жилой комплекс, состоящий из семи домов. Местных жителей зовут на общественное обсуждение, и им есть что сказать, пишет onliner.by.

Информация об этом проекте появилась вчера на сайте Минского райисполкома в разделе «Общественные обсуждения». Как следует из пояснительной записки, новый жилой комплекс появится в конце улицы 40-летия Победы — между лесом и существующей застройкой. Сейчас здесь поле. Вероятно, на этот участок не распространяется запрет на застройку пахотных земель. О том, что здесь будут строить жилье, архитекторы предупреждали местных жителей еще в прошлом году, когда кипели страсти вокруг вырубки соседнего леса.

В пояснении к проекту жилой комплекс позиционируется как «самодостаточный градостроительный ансамбль». При этом все семь домов будут обыкновенными мапидовскими панельками высотой от 7 до 9 этажей (всего 811 квартир). Подчеркивается, что такое конструктивное решение «поможет выполнить строительство более экономичным и менее продолжительным по времени».

По схеме генерального плана понятны расположение и конфигурация домов. Пустая площадка в центре квартала зарезервирована для строительства детского сада, а участок в нижней части схемы — для поликлиники. Правда, конкретной информации об этих объектах социальной инфраструктуры пояснительная записка не содержит. Судя по всему, на обсуждение выносятся только многоквартирные жилые дома.

Заказчиком жилого комплекса выступает УКС Минского района.

Со вчерашнего дня новость о предстоящей застройке обсуждается в группе Боровлян во «ВКонтакте». Отношение к проекту у местных жителей неоднозначное. Одни убеждены, что уплотнение застройки лишь обострит проблему неразвитой социальной инфраструктуры. Другие видят в новых домах давно желанное решение жилищного вопроса (есть информация, что квартиры будут строиться для очередников, большинство из которых ютится в общежитиях). Приведем несколько высказываний, отражающих различные настроения и точки зрения.

«Прекрасно! В школах две-три смены. Детей по 30+ в классе. В сад не попасть. В очередь сразу после двух полосок надо становиться. Поликлиника… вообще ад».

«811 квартир, что означает примерно 400 школьников. И школы нет. Это капец».

«Это не коммерческое жилье, а для нуждающихся, которые и так живут в Боровлянах, Лесном, ютятся по общагам и съемным квартирам и допнагрузки для школ, садов и поликлиники никак не несут, т. к. дети большинства посещают данные учреждения».

«Время покажет. Но мыкаться в общежитии 15 лет уже надоело, и мы, медики, после работы тоже хотим приходить к себе домой, в свое жилье, которого уже 9 лет ждем».

«Должно строиться все параллельно — и сады, и школы, и дома. Иначе ситуация будет накаляться».

Общественное обсуждение пройдет с 10 декабря 2019 года по 3 января 2020-го. Презентация проекта состоится 18 декабря в 17:00 в Боровлянском доме культуры (Минский р-н, аг. Лесной, 2А). Поступившие замечания и предложения будут рассмотрены архитектурно-градостроительным советом Минского облисполкома.