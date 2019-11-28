Европейский совет окончательно утвердил состав новой Еврокомиссии
- 28.11.2019, 21:40
Новая Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен начнет работу 1 декабря.
Главы государств и правительств Европейского союза окончательно утвердили состав новой Европейской комиссии, - сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск, передает «Польское Радио».
Это была формальность после вчерашнего утверждения комиссаров депутатами Европейского парламента.
Новая Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен начнет работу 1 декабря.
В состав Европейской комиссии уже не включен представитель Великобритании, которая готовится к выборами выходу из ЕС, в связи с чем не представила ни одного кандидата.