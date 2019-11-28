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Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии

  • 28.11.2019, 22:15
Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии

Пентагон потратит средства сэкономленные от сокращения взносов в НАТО.

Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии после сокращения взносов в коллективный бюджет НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщил неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона, в американском оборонном ведомстве рассматривают возможность траты сэкономленных средств на другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе". В частности, речь идет о финансировании оборонных программ в Украине и Грузии.

Отмечается, что Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса.


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