Белоруска вошла в топ самых спортивных девушек на «Мисс Мира» 28.11.2019, 22:25

Анастасия Лавринчук

Анастасия Лавринчук

Фото: instagram.com/an.laur/

14 декабря Анастасия Лавринчук поборется за корону престижного конкурса.

19-летняя белоруска Анастасия Лавринчук на самом престижном конкурсе красоты «Мисс Мира» вошла в топ самых спортивных красавиц. Об этом сообщает пресс-служба Национальной школы красоты, передает tut.by.

Анастасия Лавринчук сейчас в Лондоне и вместе с другими участницами из 112 государств проходит различные испытания, в ходе которых определится победительница «Мисс Мира — 2019». Сегодня конкурсантки сражались за титул «Мисс спорт». Им следовало сдать командный и индивидуальный зачет по спринтерскому бегу, бип-тесту и прыжках в длину с разбега.

По итогу соревнования определился топ-32. Среди самых спортивных красавиц мира и белоруска Анастасия Лавринчук. За это девушке начислили дополнительные баллы, что увеличило ее шансы на корону «Мисс Мира — 2019».

Победу в номинации «Мисс спорт» одержала девушка с Виргинских островов, на втором месте оказалась Нигерия, на третьем — Тринидад и Тобаго.

Финал «Мисс Мира — 2019» состоится 14 декабря.