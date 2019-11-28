Цифровая евроинтеграция Украины 1 Мартин Бэйли

28.11.2019, 22:47

Украина — родина впечатляющего количества очень талантливых специалистов-«технарей».

У украинцев высокие показатели успеваемости в STEM-дисциплинах (наука, технологии, инженерия, математика), откуда и большое количество выпускников в этих областях. Это привлекает иностранные компании, ведь у украинских стартапов есть огромный потенциал, здесь можно построить бизнес за небольшие деньги, собрав команду компетентных людей с меньшими затратами, чем за рубежом.

Мне посчастливилось принимать участие в разработке Соглашения об ассоциации с Украиной в цифровой сфере. Сейчас мы работаем над вопросом интеграции Украины во внутренний цифровой рынок ЕС. Это станет чем-то вроде официальной печати Евросоюза, открывающий доступ к единому цифровому рынку, если Украина выполнит необходимые условия соглашения. Одно из очень важных условий — это независимый регулирующий орган. Если он у вас появится, компании будут знать, что к ним будут относиться справедливо. А доступ ко внутреннему рынку ЕС побудит европейские компании инвестировать в Украину. Это убедит французские или немецкие компании в том, что к ним будут относиться так же, как и к украинским. И наоборот, когда украинские компании будут выходить на французский или немецкий рынок, к ним отнесутся так же, как и к местным бизнесам. Для Украины крайне важно полноценно выполнить условия Соглашения об ассоциации, но Евросоюз оказывает помощь в этом — выделяются финансовые ресурсы на то, чтобы помочь построить прозрачную правовую систему в телекоммуникациях и цифровой сфере.

Сейчас удержать таланты в стране нелегко. А работа эмигрантов, например, над разработкой искусственного интеллекта напрямую зависит от страны — в США это будет значить одно, а в Китае — совершенно другое. Например, многие хотят уехать из Украины из-за политической нестабильности, слабой правовой системы, недостаточной справедливости и равенства. Но эти проблемы в миллион раз серьезнее в Китае! Речь о системе автоматического распознавания лиц и системе социального кредита из-за которой, например, если вы неправильно перешли дорогу, ваша «оценка» будет снижена, и вы не сможете купить билет. Захотят ли украинцы жить в Китае лет через 5?

Безусловно, США привлекательнее для трудовых мигрантов, но вопрос в том, как долго это продлится. Америка — непростое место для жизни. В некоторых регионах США жить сложно и очень недешево, если у вас не высокий заработок, как у успешных программистов Кремниевой долины. Географическое расположение тоже является преградой — неудивительно, что многие украинцы выбирают Европу.

При этом вопрос утечки квалифицированных работников заботит и страны Евросоюза. Вот что собирается сделать для этого Европа. Первая цель — поддержка малого и среднего бизнеса и способствование сотрудничеству с крупными компаниями. Вторая — образование, создание суперуниверситетов. Уже существуют технические центры цифровых инноваций, финансируемые из европейского бюджета. Сейчас мы пытаемся увеличить их количество и качество. Европа собирается приобрести два высокопроизводительных компьютера, лучших в своем роде. Мы надеемся, что эти супербыстрые компьютеры привлекут таланты.

ЕС строит свой подход к новым технологиям на европейских этических стандартах и ценностях, поэтому если речь заходит об использовании искусственного интеллекта, который был разработан в Китае — нужно убедиться, что он им соответствует. От этого соответствия зависит и то, как будет использоваться технология распознавания лиц и тому подобное.

Китай — крупный игрок в области технологий искусственного интеллекта. Но у Европы есть данные, которые помогут в собственных разработках. Возьмем, например, приложения, которыми пользуются в сфере здравоохранения, энергетическом и транспортном секторах. Наибольшим образом они развиты в Европе. Именно здесь находится самая развитая транспортная, здравоохранительная и энергетическая система. Бизнесы, которым они принадлежат, обладают морем данных о том, как электроэнергией пользуется население и промышленность — а это уникальные и очень ценные данные. Европе нужно найти возможность ими воспользоваться. Если ей это удастся — у Европы будет промышленное преимущество. Мы сможем использовать эти технологии, чтобы повысить энергоэффективность и оказывать более успешные услуги в сфере здравоохранения. Конечно, Европе есть в чем догонять в сфере ИИ, но мы шагаем в правильном направлении.

Сейчас Европа заинтересована в том, чтобы не стать врагом Китая. Последний очень могущественен и богат, серьезно инвестирует в технологии, а университеты страны ежегодно выпускают больше миллиона инженеров. И учитывая все те вызовы, которые появляются в энергетическом секторе и секторе охраны здоровья, возможно, Евросоюзу стоит задуматься о партнерстве с этой страной.

Обмен данными из области здравоохранения мог бы помочь не только ЕС и Китаю. Например, для создания ИИ, способного разработать лекарства от рака, европейских данных может быть недостаточно. Для этого могут понадобиться китайские и американские данные, их лучшие аналитики данных, ученые и компьютеры. Вполне вероятно, что ЕС или США сами по себе никогда не достигнут такого результата.

Мартин Бэйли, «Новое время»