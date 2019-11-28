Как в Минске магазины готовятся к черной пятнице 28.11.2019, 22:54

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые магазины уже объявили скидки.

Торговые центры Dana Mall и Galleria Minsk заманивают скидками до 90%. Неужели правда? Еще во вторник, 26 ноября вечером из любопытства зашла в Galleria Minsk. Магазинов тут - аж семь этажей. И что удивило - еще во вторник, за несколько дней до черной пятницы, многие магазины не знали, какую скидку и на какие товары дадут покупателям. А те, кто уже объявил распродажи, явно пожадничали - скидку в 90% обнаружить не удалось. Возможно, все впереди.

А пока H&M к черной пятнице дает лишь 20% на всю верхнюю одежду: парки, пуховики и шубы из искусственного меха, которые продавались за 119 рублей, теперь можно купить за 95, пишет kp.by.

В магазине косметики NYX распродажа уже идет полным ходом, она началась еще в прошлую пятницу и продлится до понедельника. Цены снижены на 70%. Например, тональный крем с 20 рублей подешевел сразу до 8.

Объявил старт распродаж и магазин Ziko, анонсируя минус 70%. Серебряное кольцо вместо прежних 59 рублей можно купить за 29, а золотое вместо 185 рублей теперь стоит 120.

В магазине Finn Flare за полцены можно купить трикотаж: платье, которое стоило 174 рубля, сейчас продается за 87. Снизили цену и на верхнюю одежду: пуховик за 829 рублей продается за 670.

Небольшую часть товара продают по сниженным ценам в «Кравте». Например, туалетную воду Eisenberg с ценой в 322 рубля сейчас можно купить за 160, а туалетную воду Prada, стоившую 291 рубль, продают за 203. В магазине пояснили, что в черную пятницу больших скидок на дорогие бренды вроде Chanel ждать не стоит.

В магазине Mohito скидки на все, и довольно ощутимые: платье с 54 рублей уценили до 20, удлиненный женский свитер - с 89 до 29, а пуховик - с 184 до 54 рублей. Вот только черная пятница здесь ни при чем - магазин распродает товар из-за ликвидации.

Магазин Котоn сейчас устраивает межсезонную распродажу, и одежду здесь можно купить по цене от 9 рублей, причем, по словам продавцов, в пятницу цену скинут на 30%, и на акционные товары она будет суммироваться.

В магазине Keddo дают 50%-ную скидку на обувь, и теперь кроссовки за 115 рублей можно купить за 65. В магазине Gloria Jeans пуховик, который продавался за 134 рубля, теперь продается за 74, а джемпер с начальной ценой в 34 рубля теперь стоит 14.

Завлекает сниженными ценами и «5 элемент». Здесь распродажи тоже растянули на неделю. Цены снизили на самые разные товары - от посуды до бытовой техники. Например, сковороду можно купить за 79 рублей вместо прежних 143, а телевизор Samsung вместо 1249 рублей теперь стоит 990.