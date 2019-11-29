Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан 29.11.2019, 8:35

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Поездка осуществляется в атмосфере абсолютной секретности.

Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, чтобы навестить размещенных в стране американских военных по случаю Дня благодарения, сообщает «Голос Америки».

Трамп приехал в Афганистан впервые за время своего президентства. Визит состоялся спустя неделю после обмена пленными между Вашингтоном и представителями Талибана, породившего надежды на возобновление мирных переговоров.

Президент прибыл на авиабазу Баграм в сопровождении советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена, небольшой группы помощников, агентов Секретной службы и пула журналистов.

На базе Баграм Трамп провел двустороннюю встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани и выступил перед американскими военными.

Дональд Трамп и Ашраф Гани

По словам Трампа, Талибан хочет достичь договоренности и, по-видимому, стремится к соглашению о прекращении огня.

В столовой авиабазы президент, согласно установившейся традиции, подавал жареную индейку подходившим к нему военным, а затем глава государства разделил праздничную трапезу с собравшимися.

Президент добавил, что он продолжает реализацию плана об уменьшении воинского контингента в США с нынешних 12 тысяч до примерно 8600 солдат, заявив о «значительном» сокращении числа американских военнослужащих в Афганистане. При этом Трамп добавил, что США останутся в стране «до тех пор, пока мы не заключим сделку [с талибами] или не одержим полную победу».

По данным Associated Press, президент вылетел в Афганистан из Флориды, где, по данным журналистов, он отмечал День благодарения в своем поместье в Мар-а-Лаго. При этом самолет, на котором Трамп прилетел во Флориду из Вашингтона остался на летной площадке аэропорта Уэст-Палм-Бич, чтобы избежать утечки информации о передвижениях президента.

По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, поездка в Афганистан была запланирована еще несколько недель назад.

«Это опасная зона, и он хочет поддержать военных. Он [президент] и госпожа Трамп знают о том, что во время праздников множество людей находятся вдали от своих семей, и мы подумали, что это станет приятным сюрпризом», - заявила Гришэм.

Визит осуществлялся в атмосфере абсолютной секретности, необходимой для национальной безопасности. Журналисты, сопровождавшие Трампа, не имели права разглашать информацию о поездке вплоть до выхода официального сообщения Белого дома.